宏福苑上樓｜4鄰居罹難　宏泰閣居民不捨獻花致祭：互相照應40年

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月2日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。家住宏泰閣的李小姐今日帶來一束鮮花致祭，她指同層有4位鄰居罹難，心感深哀痛：「我哋一齊開始，有呢度（宏福苑）就住到依家，互相照應咗40幾年。」



宏泰閣的李小姐表示心情忐忑不開心。（王海圖攝）

李小姐住宏泰閣中層單位，火災後5個月再次踏足家園，她直言心情很差：「好差、好忐忑、好唔高興， 被人燒咗間屋，唔知點形容。係好難過，隔離好多不幸嘅鄰舍走咗，我哋層有4個，好傷心。」今日她帶來一朿朋友親手栽種的鮮花致祭以表心意。

李小姐稱與鄰里關係和睦：「我哋一齊開始，有呢度（宏福苑）就住到依家，互相照應40幾年，應該話住咗200幾年，幾代人喺度住，每一舊磚都有歷史價值，係卓司長教識我哋點樣面對問題，幾百年嘅心血喺度，你叫我哋斷捨離呢啲文物，我諗係好難。」

因為沒有收工社工的相片，暫時不知道住所的損毀情況。她悻然道：「無相呀！唔知呀！開盲盒咁。驚畀人偷晒啲嘢都唔知呀！」今日希望盡量取回物件：「搬屋咁，可以搬嘅都搬走，遺留下來父母嘅嘢，希望帶得走就帶。」

昨日（5月1日）政務司副司長辦公室於晚上公布，開放的宏泰閣中層的5個樓層及宏建閣高層的11個樓層，共130戶511人上樓，進出大廈的平均時間是2小時26分鐘；收到7宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物；以及2宗市民身體不適的求助個案、一宗個案需要尋求心理輔導服務。