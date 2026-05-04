港珠澳奪命車禍｜退休夫婦港車北上逢災劫　警循制動系統故障調查

周一（4日）清晨4時許，港珠澳大橋香港口岸附近，一輛私家車失控撞向多個交通錐及清關廣場檢查亭後翻側。車上一對六旬夫婦被困，62歲姓楊女乘客身體多處受傷，昏迷不醒，最終送院不治；67歲姓苗男司機雖傷勢不輕，但幸仍清醒，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。



據了解，男司機與女死者為夫妻，兩人均已退休。近日駕駛其私家車，透過「港車北上」計劃前往廣東，直至周一（5月4日）凌晨返港。消息稱，警方經初步了解情況後，不排除車輛制動系統故障，導致事發時司機無法將車煞停，正循制動系統方向調查出事原因。



就現場所見，涉事車輛為一輛國產電動SUV，首批於2023年引入本港，當時「一換一」計劃下，高配版車價僅需26.8萬元；而入門版亦只需23萬元。

女乘客被困昏迷，由救護車送院搶救，期間救護員須施以心外壓。(李家傑攝)

警方表示，於4日凌晨4時41分接獲報案，指一名67歲男子駕駛一輛載有一名62歲女乘客的私家車，沿港珠澳大橋往香港方向行駛，當駛至近順環路80號時，懷疑失控撞向多個交通錐及一檢查亭後翻側。

男司機由救護車送院治理。(李家傑攝)

私家車司機及乘客被困車內，由消防救出。該名男司機手腳受傷，而女乘客則全身多處受傷，二人分別清醒及昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理。該名女乘客其後於上午6時16分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

涉事私家車撞向通關廣場檢查亭翻側，車上兩夫婦被困。(陳永武攝)

涉事私家車撞向通關廣場檢查亭翻側，車上兩夫婦被困。(陳永武攝)