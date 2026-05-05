尖沙咀金舖職員帶金飾返倉　被搶50萬元金器　警拘3人起回贓物

尖沙咀發生傷人搶劫案。周一（4日）晚上10時半左右，據報一名在尖沙咀一金舖工作的男職員，因店舖準備打烊，須將店內金飾帶回漢口道5至15號漢口中心的倉庫暫時存放。惟當男職員行至漢口中心門口時，突然有兩名惡漢衝出，從後箍頸並搶去其手上的金器。



警方公佈，經進一步調查，警員在今日（5月5日）凌晨，在大埔區拘捕2名本地男子。及1名本地女子，年齡介乎25至40歲，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查。人員並起回案中所有失物。

傷者由救護車送院。(陳永武攝)

兩名惡漢得手後，往梳士巴利道方向逃去。警方趕至現場時，賊人已逃之夭夭，警方將案件列作「行劫」跟進，正追緝兩名本地男子歸案。據了解，被搶走的金器約值50萬元。男職員頸受傷，事後由救護車送院治理。現場遺下一把長傘，相信是傷者所有。

警方指，男事主姓陳，40歲，頸部受傷。據報事主被兩人以手襲擊，並從褲袋劫去一包金器。該包金器共重約500克，約值50萬元。經進一步調查，警員在今日（5月5日）凌晨，在大埔區拘捕2名本地男子。及1名本地女子，年齡介乎25至40歲，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查。人員並起回案中所有失物。

警員及救護員接報趕到現場。警員在現場調查。傷者由救護車送院。(陳永武攝)

警員及救護員接報趕到現場。警員在現場調查。傷者由救護車送院。(陳永武攝)

警員及救護員接報趕到現場。警員在現場調查。傷者由救護車送院。(陳永武攝)