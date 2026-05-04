天文台料周二立夏不熱 市區最低21度 初時局部地區有雷暴
撰文：倪清江
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【天文台／HKO／立夏／明天的天氣】東北季候風會在明日（5日，周二）繼續為廣東帶來稍涼的天氣，受高空擾動影響，該區有驟雨，明日為二十四節氣「立夏」不熱，天文台今日（4日）預測，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低21度，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。
隨着高空擾動遠離及東北季候風緩和，天文台料本周中期華南沿岸驟雨減少，氣溫逐步回升，料周五（8日）市區最高升至30度；不過預料一道低壓槽會在接近周末為華南帶來不穩定天氣，周五稍後局部地區有狂風雷暴。
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明天的天氣：間中有驟雨 稍後驟雨逐漸減少
天文台預測明日（5日）立夏，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，稍後驟雨逐漸減少；天氣稍涼，市區氣溫介乎21至25度。
到周三（6日）吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎23至27度；周四（7日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光 ,料氣溫介乎24至28度。
周五市區氣溫升至30度 稍後局部地區有狂風雷暴
天文台料周五（8日）天氣變化大，吹微風2級，稍後東北風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫上升至最高30度；受低壓槽影響，稍後局部地區有狂風雷暴。
到周六（9日)吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，初時有幾陣驟雨，氣溫介乎23至27度 。
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