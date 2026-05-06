元朗男賊爬水管入村屋偷$5萬財物　警閃電拉人起回部分失物及當票

警方昨日（5日）接獲元朗一村屋户主報案，指懷疑屋內前日（4日）曾遭人搜掠，損失約值5萬元的手錶、飾物及現金等財物。人員經翻查閉路電視後，鎖定一名疑犯，並於昨日拘捕該名非華裔男子，在其居住的賓館成功起回部分失物，包括現金、珠寶首飾，以及多張懷疑涉及典當失物的當票。



警方經調查後，相信賊人沿村屋外的外牆水管攀爬上一樓，經由露台一個未有鎖上的門口潛入單位爆竊。據了解，被捕非華裔男子持行街紙，租住賓館約數月。



元朗一間村屋遇竊失5萬元財物。警方經翻查閉路電視，拘捕一名非華裔男子，起回部分失物，包括現金、珠寶首飾，以及多張懷疑涉及典當失物的當票。（林振華攝）

元朗警區刑事調查隊督察張婷婷稱，昨午接獲一名居住於元朗區村屋單位的戶主報案，指其單位在5月4日晚上遭人爆竊，損失一批總值約5萬元的手錶、飾物及現金，案件隨即交由元朗警區刑事調查隊第二隊接手調查。

人員經調查後，相信賊人沿涉事村屋外的水管爬上一樓，再由一樓露台一個沒有鎖上的門進入屋內搜掠，得手後往原路逃去。警方隨即翻查附近一帶，包括「銳眼計劃」下安裝的閉路電視紀錄，並展開情報分析，迅速鎖定疑犯身份。

張婷婷續指，元朗警區刑事部人員聯同元朗分區特遣隊隨即進行聯合行動，昨晚拘捕一名41歲無業非華裔男子，並於其所居住的賓館內起回部分失物，當中包括現金、首飾珠寶，以及典當失物的當票；另外亦檢獲賊人犯案時穿著的衣物。

被捕男子現正被扣留調查，他將被控以「入屋犯法罪」，並於周四（7日）在屯門裁判法院提堂。警方相信疑犯為單獨犯案，暫無證據顯示有同黨參與。同時，警方會繼續深入調查該名男子是否與其他爆竊案有關。

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警方呼籲，市民無論在外遊或者外出工作期間，住戶切記要鎖好門窗。如果大廈附近正進行棚架嘅工程，更加要留意自己單位的保安，並可以加裝窗花，或者有警報功能的感應器及閉路電視等。如果發現有可疑人物，請立即通知警方。

警方重申，入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為判處監禁14年。警方會特別針對爆竊黑點，加強巡邏，打擊犯罪活動。