尖沙咀酒吧兇殺案︱再多一男被捕　累計拉14人　當中8人今日判刑

警方於本周一（5月4日）在屯門區拘捕一名姓伍的28歲男子，他涉嫌與2020年10月6日尖沙咀發生的一宗謀殺及傷人案有關，案中一名36歲男子死亡。該名被捕男子已被暫控一項謀殺罪，案件於今日（5月6日）下午在九龍城裁判法院提堂。



就上述案件，警方於2020年10月2022年11月期間先後拘捕12男1女，當中8名男子已各被控告相關罪名；高等法院今日會就案件判刑。

另外4名男子及1名女子，經調查後已獲無條件釋放。西九龍總區重案組繼續調查案件。

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

男子麥志健被送院時已告不治。(資料圖片)

數名傷者被送醫院治理。(資料圖片)

事件發生於2020年10月6日，尖沙咀柯士甸道一間酒吧疑發生黑幫打鬥，多名黑社會「和勝和」成員到酒吧飲酒，和另一黑社會「14K」的「睇場」爭執。「和勝和」一伙再「吹雞」召喚更多人到場，兩幫人馬發生打鬥，「14K」一伙寡不敵眾。其中一名「睇場」疑被人用玻璃樽掟中頭部倒地，再遭襲擊，最終不治，另三名「睇場」亦被襲受傷。