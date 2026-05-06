高鐵西九龍站抵港男攜逾2000支私煙遭海關拘捕 判囚一月罰$2000
撰文：凌逸德
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昨日（5日）為內地五一黃金周長假期的最後一日，海關人員在廣深港高速鐵路西九龍站截查一名32歲抵港男旅客，在其個人行李內檢獲2,161支未完稅香煙，估計市值約8,860元，應課稅值約7,140元。
該名旅客因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，隨即被捕，今日（6日）在九龍城裁判法院被判處監禁4星期和罰款2,000元。
海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
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