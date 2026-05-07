寶達邨雙屍｜喪子後關係惡化分居　男方疑用鈍物襲擊前妻兼勒頸

秀茂坪寶達邨昨日（6日）揭發雙屍命案，一對已離婚的七旬夫婦在住所內身亡，警方稱，涉事夫婦育有一子，但兒子於2018年輕生，此後夫婦關係惡化，女死者於2024年提出離婚，翌年由法庭頒分居令，其間男死者已搬出到內地居住。最近男方想回香港居住，女死者亦主動替他在黃大仙租住劏房安身，不過男死者疑因感到婚姻無法挽回而生謀殺及自殺的念頭。女死者疑被鈍物襲擊頭部，同時頸有勒痕。



秀茂坪警區助理指揮官(刑事)警司温景亨交代案情。（翁鈺輝攝）

案中男死者姓劉77歲，女死者姓徐71歲。秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司温景亨講述案情稱，二人於1980年結婚，育有一子，惟兒子於2018年因情緒問題輕生。而夫婦素因生活習慣不同時而爭吵，兒子離世後二人關係亦惡化，女死者遂於2024年提出離婚，翌年2月獲法庭頒暫准離婚令。

自此，其中一人搬到內地租住單位，以免同住出現磨擦。但最近男方希望在港生活，女死者於是主動協助前夫租住黃大仙一個劏房單位，警方相信此舉是事件導火線，因男子對生活感到絕望，認為無法挽回婚姻，且不會再見面，所以殺害女死者繼而自殺。男死者並無任何精神病紀錄，而女死者十多年前有抑鬱症需要複診。

温景亨續稱，昨日下午4時13分，男死者的胞妹報案，稱收到胞兄疑是遺書的相片，於是上門找尋，無法聯絡下報案求助。消防員到場破門，發現他們倒斃屋內。其中男死者在廚房吊頸，女死者則倒在床邊地下側臥。

男死者頸部有勒痕，法醫推斷死亡時間是昨日的早上8至10點，致命原因是吊頸窒息；女死者左面有腫及血塊、頸有血點，法醫推斷死亡時間是昨日凌晨1至2時。她面部近頭顱的傷痕相信是由鈍物所致，頸的血點疑是扼頸致窒息，雙手傷勢則疑是防禦性擋架而成。

現場是個370呎的兩房單位，沒有撬過或搜掠的痕迹，門窗關妥，相信正是案發現場，並沒有遭移屍。

温景亨呼籲巿民，如遇上問題要勇敢面對，尋求適當人士協助。家人亦多予以關心，協助尋求專業的輔導。

警方封鎖涉事單位。（翁鈺輝攝）

秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，一對已離婚的七旬男女倒斃屋內。（梁偉權攝）

案發於昨日（5月6日）下午4時18分，警方接獲報案，指懷疑寶達邨達欣樓有兩人於單位內懷疑輕生。消防員到場破門入屋，發現一男一女昏迷屋內，經救護員檢查證實他們當場不治。其中劉翁被發現在屋內上吊，徐婦倒臥地上、眼角有瘀傷。食環署仵工於今日（7日）凌晨時份將兩名死者遺體舁送殮房。

探員帶走一支金屬棒狀物作為證物。(陳永武攝)

秀茂坪寶達邨達欣樓發生雙屍命案，警員到場調查。（梁偉權攝）

消息稱，男女死者原本是夫妻關係，育有一子。惟兒子因故在8年前自殺離世，夫婦則於去年離婚。涉事的達欣樓單位，據悉原為男死者名義登記，及至去年年中轉為女死者一人名稱登記。

據知，男事主的妹妹，於周三凌晨時份曾收到男死者的「死亡短訊」，指他很想念過世的兒子。胞妹隨後與其他兄弟上門拍門尋找，卻一直沒有應門。然而致電他時，電話響聲則從寓所中傳中，弟妹心感不妙，立即報案求助。

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

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探員在單位帶走證物。(陳永武攝)

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