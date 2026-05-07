寶達邨雙屍｜鄰居形容男死者「好老公」　驚愕又難過：嚇到腳軟

秀茂坪寶達邨昨日（6日）揭發謀殺及自殺雙屍命案，一對喪子後關係惡化、已申請離婚的七旬夫婦倒斃屋內，男方疑用鈍物襲擊前妻頭部及勒痕，再在廚房上吊。



鄰居李小姐指，兩名死者近年已鮮有一同外出，印象中他們早睡早起，男死者會熱情打招呼問侯，感覺是「好老公嗰種人」；女死者則怕生保，出門會穿風衣、戴口罩及帽示人。她指其長子昨早仍見該單位有人出入，對慘劇感到愕然及難過，「嚇到腳都軟埋，完全估唔到‥‥‥」



秀茂坪寶達邨達欣樓昨日（6日）揭發謀殺及自殺雙屍命案，一對已申請離婚的七旬男女倒斃屋內。（梁偉權攝）

鄰居李小姐於2019年搬入上址，案中兩人當時已居於此。李小姐稱，男方身形消瘦，行動自如，且性格開朗，每次與鄰居碰面都「好好笑容」打招呼，「收工啦？」、「去買餸呀？」等，給人感覺是「好老公嗰種人」。男方亦曾透露，子女均不同住。

李小姐續指 ，女死者性格比較孤僻及沉默，與鄰居碰面時間多數在清晨6時左右，鄰居出門工作時，女死者晨運回家，並會穿風衣、戴口罩及帽，但不會主動打招呼，男死者曾向鄰居表示「太太唔想見人」。

警方封鎖涉事單位。（翁鈺輝攝）

據悉，死者兩人在疫情期間仍會一同前往後山曬衣服、曬太陽，但近幾年兩人同行次數明顯減少，多數時間僅見男死者獨自出外。李小姐指，昨日（6日）早上，其長子仍見該單位有人出入，沒有發現任何異樣，單位沒有傳出任何爭吵聲。

至下午，大批警員封鎖現場，才驚悉發生慘劇。李小姐直言驚恐及難過，難過：「嚇到腳都軟埋，心入面有啲難過，大家隔籬左右，完全估唔到會發生咁嘅事⋯⋯」

案發後，探員帶走一支金屬棒狀物作為證物。(陳永武攝)

案中男死者姓劉77歲，女死者姓徐71歲。秀茂坪警區助理指揮官（刑事）警司温景亨今早交代案情。據了解，二人於1980年結婚，育有一子，惟兒子於2018年因情緒問題輕生。而夫婦素因生活習慣不同時而爭吵，兒子離世後二人關係亦惡化，女死者遂於2024年提出離婚，翌年2月獲法庭頒暫准離婚令。

自此，其中一人搬到內地租住單位，以免同住出現磨擦。但最近男方希望在港生活，女死者於是主動協助前夫租住黃大仙一個劏房單位，警方相信此舉是事件導火線，因男子對生活感到絕望，認為無法挽回婚姻，且不會再見面，所以殺害女死者繼而自殺。男死者並無任何精神病紀錄，而女死者十多年前有抑鬱症需要複診。

案發後，探員在單位帶走證物。(陳永武攝)

昨日下午4時13分，男死者的胞妹報案，稱收到胞兄疑是遺書的相片，於是上門找尋，無法聯絡下報案求助。消防員到場破門，發現他們倒斃屋內。其中男死者在廚房吊頸，女死者則倒在床邊地下側臥。

男死者頸部有勒痕，法醫推斷死亡時間是昨日的早上8至10點，致命原因是吊頸窒息；女死者左面有腫及血塊、頸有血點，法醫推斷死亡時間是昨日凌晨1至2時。她面部近頭顱的傷痕相信是由鈍物所致，頸的血點疑是扼頸致窒息，雙手傷勢則疑是防禦性擋架而成。

現場是個370呎的兩房單位，沒有撬過或搜掠的痕迹，門窗關妥，相信正是案發現場，並沒有遭移屍。

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

食環署仵工於周四（7日）凌晨時份，將兩名死者遺體舁送殮房。(陳永武攝)

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