青衣爆水管｜搶修完成　翠怡花園停水15小時陸續恢復供水

周四（7日）晚上8時許，青衣警署外爆水管，導致附近一帶暫停食水供應。其中翠怡花園受影響時間最長達15小時，終於今日（8日）上午11時半左右，陸續恢復正常。



上午11時45分，水務署透過Facebook專頁「滴惜仔」稱，經工程團隊的搶修，青衣鄉事會路的緊急水管維修工程已經完成，翠怡花園的食水供應亦已於今日（8日）上午約11時半開始陸續恢復正常。署方感謝葵青民政事務處及關愛隊的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

早上8時，居民落樓取水使用。（蔡正邦攝）

事發於昨日晚上8時半左右，青衣鄉事會路近青衣警署一條直徑400毫米的食水供水管滲漏。水務署接報後隨即關水掣、進行供水調度及維修。除翠怡花園外，其餘受影響屋苑於凌晨2時起陸續恢復食水供應。

今日早上，水務署在翠怡花園商場外停有水車，又在居苑不同放置放置水缸供居民取水。早上7時半左右，有居民落樓取水。

劉太要拿兩大袋水回家。（蔡正邦攝）

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▼5月7日青衣爆水管情況▼

青衣警署對開青衣鄉事會路爆水管，一片「黃河」澤國。（林振華攝）

凌晨前後，青怡花園有大約30多名居民排隊取水。(李家傑攝)

爆水管期間水深達半呎，大量泥水湧出後，大面積淹浸附近一帶路面，一片「黃河」澤國，多人涉水而行出入警察宿舍，有人更用膠袋及保鮮紙包裹腳部以防弄濕；現場交通亦嚴重受阻。

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