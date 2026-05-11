新渡輪觸礁擱淺喜靈洲防波堤　事前偏離航道　船上34人有驚無險

新渡輪有船隻在喜靈洲對開海面擱淺。今日（11日）凌晨1時許，新渡輪高速船「新輝6」由中環前往梅窩期間，在喜靈洲避風塘的防波堤擱淺。據報船上載有29名乘客及5名船員，有人跌坐在船艙地上；各人事後由救援船送返梅窩碼頭上岸。事件中無人受傷，肇事原因有待調查。



網上圖片可見，涉事新渡輪觸碰礁石，船頭剷上防波堤。根據網上軌跡紀錄，該船擱淺前疑偏離正常航道向南行駛。



新渡輪回覆《香港01》查詢表示，「新輝6」今日凌晨執行零時30分由中環開往梅窩航班，約零時55分於喜靈洲附近水域觸碰到礁石導致擱淺。事發時，船上有29名乘客和5名船員，全部乘客及船員安全，無人受傷。水警等部門派員到場，消防船協助乘客疏散至新渡輪備用船隻，並安全抵達梅窩碼頭。涉事船隻的拖吊仍在處理，事件原因仍在調查中，公司會全力配合當局處理事件。