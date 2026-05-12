裝修公司東主涉聘內地同鄉來港做黑工　日薪約$300　入境處拘6人

入境處今日（12日）進行反非法勞工行動，拘捕5名內地非法勞工及一名裝修工程公司的東主，經調查顯示，該名東主以日薪300至400元聘請同鄉做黑工，並為他們安排宿舍及每日接送到目標裝修單位。



人員檢獲證物。（馬耀文攝）

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入境處特遣隊副指揮官巫泉傑稱，入境處特遣隊及專責調查組經過深入調查及情報分析，發現本地裝修公司的東主在裝修工程期間，為降低成本，以低於本地市場價格聘請內地同鄉來港從事非法裝修工作。

人員鎖定目標人物及一個正進行裝修工程的村屋，今日（12日）進行一個代號「速進」的反非法勞工行動，突擊搜查大埔一屋苑的兩間村屋，以及葵涌區一個工廈單位。行動中共拘捕5名非法勞工，該批黑工均為內地男子，年齡介乎33至45歲，全部以旅客身份入境，其中4名黑工在裝修中的單位內截獲，餘下一名則在工廈單位截獲。經初步調查，黑工收取的日薪為港幣300至400元，並負責清倒泥頭、水泥、油漆、水電工程等工作。

人員亦拘捕一名涉嫌聘請黑工的裝修公司30歲本地男東主，調查顯示，他開設了一間本地裝修工程公司，並承包大埔村屋屋苑單位的裝修工作。他為避開入境處人員追查，以一條龍式服務陪同黑工從內地入境，繼而利用其位於葵涌工廈辦公室作為宿舍，更每日接送黑工到單位進行裝修工作。

該批黑工並沒有持有任何建築業、安全訓練證書，亦無建造業工人註冊證，施工質素毫無保證，對工地安全構成一定危險。巫表示，根據香港法例，所有未獲得香港入境處處長的批准前，均不得從事任何有薪或無薪的僱傭工作、開辦或參與任何業務，違例者一經定罪可被判罰款5萬元及監禁2年。而僱用不合法受僱人士亦屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁10年。

巫提醒，地盤保安及物業管理人員亦要多加留意，核實進入屋苑單位人士的身份。市民如有懷疑，可透過舉報非法勞工專線185 185，或者透過傳真、電郵或網上表格作出舉報。