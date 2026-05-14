牛頭角奪命車禍｜的士撞崩花槽石壆遺碎片　市民獻鮮花悼念死者

牛頭角彩霞道休憩處對開昨日（13日）發生奪命車禍。一輛的士落斜時疑煞車失靈，失控剷上行人路，撞到兩名女途人，導致一死一昏迷；連同的士司機及兩名乘客，共造成1死4傷。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕該名姓吳（70歲）的士男司機。記者今早（14日）重返肇事現場視察，發現被撞毀的休憩處花槽仍被圍封，仍遺下碎石；有熱心市民特意帶同鮮花到場致祭，悼念無辜慘死的途人。



休憩處的花槽石壆被的士撞擊，部分石磚被撞至粉碎剝落，地下遺下一堆碎片。（黃煦緻攝）

肇事現場為彩霞道近振華道交界的彩霞道休憩處入口。從現場所見，休憩處的花槽石壆被的士撞擊，部分石磚被撞至粉碎剝落，地下遺下一堆碎片，足見當時的士撞擊力之大。當局以膠帶圍著上址，並掛著寫有「請勿靠近」的通示。

有市民今早特意帶來了兩束黃色及白色的鮮花，默默放置在休憩處的花槽石壆旁邊，為昨日不幸喪命的女途人致哀。

有市民今早特意帶來了兩束黃色及白色的鮮花，默默放置在休憩處的花槽石壆旁邊，為昨日不幸喪命的女途人致哀。（黃煦緻攝）

網上事後流傳相關「車Cam」影片，顯示其他車輛在振華道上斜方向按照燈號停車，涉事的士沿振華道第二線落斜，突然狂飆轉彎越過馬路虛線，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人險捱撞，一度嚇呆沒有反應，對面行人路的途人則按照燈號過馬路。「車Cam」同時錄下多人反應，有女聲驚呼「好慘」，有男聲則指「呢架的士離晒譜」，其他人議論紛紛。



涉事的士沿振華道第二線落斜，突然越過馬路虛線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人目擊過程，一度沒有反應。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車禍發生於昨午（13日）約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。

牛頭角彩霞道休憩處對開發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。

據了解，捱撞兩名女途人分別38歲和31歲，同姓徐，均為牙科助護。

一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）

運輸署表示，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況。為進一步保障道路使用者安全，早前就《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求及機制進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期。

政府正小心審視各持份者的意見，以敲定細節及優化立法建議；並繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。