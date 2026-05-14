牛頭角車禍｜牙科診所兩職員飯後回公司時捱撞　同事獻花：好難過

牛頭角彩霞道休憩處對開昨日（13日）發生奪命車禍。一輛的士落斜時疑煞車失靈，失控剷上行人路，釀成1死4傷慘劇。今日（14日）有熱心市民及死傷者的同事到車禍現場獻花悼念。有共事數年的女同事難掩悲痛，稱讚死者為人：「佢好好㗎，好幫同事、好幫公司。」她指二人當時應該是午膳後回公司工作，豈料遭逢橫禍。

中午過後，現場擺放的鮮花逐漸增多，有市民留下署名「星斗市民」的字條，質疑為何70歲長者仍從事司機工作，關注職業司機年齡上限，又認為政府長期視而不見，未有改善問題，無奈道：「到底我哋星斗市民仲可以做咩？」



記者在現場採訪期間，剛好遇上死傷者的女同事特意到場獻花。（黃煦緻攝）

女同事到場獻花悼念 讚死者為人：佢好好㗎

記者中午重返車禍現場視察，當時天色陰暗並下微雨，但擺放在花槽的鮮花數量比今早增多，由原本的兩束增至近十束；期間剛好遇上死傷者的女同事特意到來獻花。

她受訪時神情哀傷，表示自己與對方共事數年，其中死者在公司任職十多年，澄清兩名死傷者並非屯門醫院牙科助護。她提及死者生前為人時，大讚對方：「佢好好㗎，佢好幫同事，好幫公司㗎！」

料兩名同事午膳後準備回公司工作 豈料遭遇橫禍

對於突如其來的噩耗，女同事感到「好難過」。她慨嘆，意外發生時正值午膳時間，死傷者當時應該吃過午飯，準備返回公司工作，豈料途中遭遇橫禍。她透露，公司方面已聯絡死傷者的家人，並會為此事作後續的悼念安排。

（黃煦緻攝）

「星斗市民」留字條關注職業司機年齡上限

在眾多花束之中，有人留下一張親筆手寫的字條，署名「星斗市民 」，內容除了祝願「逝者安息，傷者能早日康復」外，更將矛頭直指現時政策。字條寫道：「呢單意外本來真係可以避免，香港政府真係要思考下why（為何）70歲仲出黎做緊野？」該市民亦表達對職業司機年齡上限的關注，又認為政府長期視而不見，未有改善問題，無奈道：「到底我哋星斗市民仲可以做咩？」

今年1月當局提交文件 建議商用車司機體檢門檻由70歲降低至65歲

翻查資料，今年1月運輸及物流局向立法會提交的文件顯示，當局正檢討《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）對駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求及機制，計劃提高申請駕駛執照的視覺能力要求，包括「視力」和「視野」。

政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短駕駛執照的有效期至一年，實行「一年一檢」的規定，以保障司機及其他道路使用者的安全。

中午時分，有市民冒雨到場獻花。（黃煦緻攝）

休憩處的花槽石壆被的士撞擊，部分石磚被撞至粉碎剝落，地下遺下一堆碎片。（黃煦緻攝）

有市民今早特意帶來了兩束黃色及白色的鮮花，默默放置在休憩處的花槽石壆旁邊，為昨日不幸喪命的女途人致哀。（黃煦緻攝）

網上事後流傳相關「車Cam」影片，顯示其他車輛在振華道上斜方向按照燈號停車，涉事的士沿振華道第二線落斜，突然狂飆轉彎越過馬路虛線，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人險捱撞，一度嚇呆沒有反應，對面行人路的途人則按照燈號過馬路。「車Cam」同時錄下多人反應，有女聲驚呼「好慘」，有男聲則指「呢架的士離晒譜」，其他人議論紛紛。



涉事的士沿振華道第二線落斜，突然越過馬路虛線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人目擊過程，一度沒有反應。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車禍發生於昨午（13日）約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。

牛頭角彩霞道休憩處對開發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。

一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）