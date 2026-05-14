牛頭角車禍｜斷腳31歲女途人留醫ICU　母憂心守候　男友雙眼通紅

牛頭角彩霞道休憩處昨日（13日）發生奪命車禍，一輛的士落斜時疑失控剷上行人路，1死4傷；其中兩名女死傷者途人為牙科診所同事，午膳期間飛來橫禍。



意外中，右腳被撞至甩脫、重創昏迷的姓徐（31歲）女傷者情況危殆，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。今午（14日）數名家屬及親友，在病房外守候，眾人神情哀傷，其母親掩面憂心忡忡；徐女的男朋友亦雙眼通紅，禮貌向記者表示不便回應。



重創昏迷的姓徐（31歲）女傷者在伊利沙伯醫院深切治療部留醫；數名家屬及親友今日（14日）在病房外守候，眾人神情哀傷；其母（右二）憂心忡忡。（香港01記者攝）

重創昏迷的姓徐（31歲）女傷者在伊利沙伯醫院深切治療部留醫；數名家屬及親友今日（14日）在病房外守候，眾人神情哀傷；其母（右）憂心忡忡。（香港01記者攝）

今日（14日）有熱心市民及死傷者的同事到車禍現場獻花悼念。與兩名死傷者共事數年的女同事難掩悲痛，稱讚死者為人：「佢好好㗎，好幫同事、好幫公司。」她指二人當時應該是午膳後回公司工作，豈料遭逢橫禍。

今早兩名死傷者的女同事，特意到場獻花。（黃煦緻攝）

中午過後，現場擺放的鮮花逐漸增多，有市民留下署名「星斗市民」的字條，質疑為何70歲長者仍從事司機工作，關注職業司機年齡上限，又認為政府長期視而不見，未有改善問題，無奈道：「到底我哋星斗市民仲可以做咩？」

有市民留下署名「星斗市民」的字條，質疑為何70歲長者仍從事司機工作。（黃煦緻攝）

休憩處的花槽石壆被的士撞擊，部分石磚被撞至粉碎剝落，地下遺下一堆碎片。（黃煦緻攝）

早前網上事後流傳相關「車Cam」影片，顯示其他車輛在振華道上斜方向按照燈號停車，涉事的士沿振華道第二線落斜，突然狂飆轉彎越過馬路虛線，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人險捱撞，一度嚇呆沒有反應，對面行人路的途人則按照燈號過馬路。「車Cam」同時錄下多人反應，有女聲驚呼「好慘」，有男聲則指「呢架的士離晒譜」，其他人議論紛紛。

車禍發生於昨午（13日）約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。

牛頭角彩霞道休憩處昨日（13日）發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）

一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）