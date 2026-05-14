黃埔花園蒙古扒手開袋偷銀包被捕　揭另涉12案共偷$16萬財物

警方表示，於5月1日接獲報案，指一名扒手在黃埔花園一間服飾店內，趁女顧客不留神期間，伸手拉開其背包拉鏈，偷走錢包。人員翻查閉路電視後，鎖定一名外籍男子，並於前日（12日）以涉嫌「盜竊」罪拘捕該名男子。



經調查後，揭發男子涉嫌與1至5月所發生的12宗扒竊案件有關，損失金額共約16萬元。警方亦指13宗案件中的受害人均不約而同地，在不留神的情況下，被賊人從手提包或背包中偷走財物。據了解，被捕男子為蒙古籍。



九龍城警區重案組第二隊主管高級督察曾嘉俊交代案情。（林振華攝）

九龍城警區重案組第二隊主管高級督察曾嘉俊表示，5月1日接獲報案，指黃埔花園一間服飾店發生了一宗扒竊案。該名扒手從後靠近一名女顧客，趁她不留神時，拉開了她背包的拉鏈，偷走袋內錢包。

人員接獲報案後，立即翻查大量的閉路電視，包括「銳眼」計劃下安裝的鏡頭，並結合情報分析，迅速鎖定了一名涉案外籍男子。前日（12日）以涉嫌盜竊罪，拘捕了該名30歲、持有俗稱「行街紙」的外籍男子。

經進一步的調查及分析，警方發現該名被捕男子同時涉嫌與今年1月至5月期間，在本港各區發生的另外12宗同類型案件有關。損失金額合共為16萬元。

九龍城警區重案組第二隊主管高級督察曾嘉俊交代案情。（林振華攝）

曾嘉俊續稱，案中的受害人均不約而同地，在未有察覺的情況下，被賊人從手提包或背包中偷走財物。被捕男子現正被扣留調查，警方亦會繼續追查他是否涉嫌其他同類型案件，以及是否有其他涉案人士。

警方重申，打擊「賺快錢」的罪行，一直是警務處處長首要行動項目之一。警方亦呼籲，市民在人多擁擠的地方，例如商場或交通工具上，應該特別注意自己的隨身物品，確保其處於視線範圍內，並拉好拉鏈，以免賊人有機可乘。