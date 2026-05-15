青馬職員被撞斃｜順豐貨車司機被控危駕致死　今日提堂

長青公路近青馬大橋昨日（14日) 發生奪命車禍，青馬管制區男職員何慶春（64歲）協助處理路面一輛爆胎七人車時，到場僅數分鐘即被一輛順豐貨車撞飛，送院返魂乏術。



肇事順豐貨車姓袁（52歲）男司機昨日被捕，已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，今日（15日）已在沙田裁判法院提堂。



5月14日，長青公路有順豐貨車、工程車及七人車相撞，現場滿地碎片。（梁偉權攝）

事發於昨日下午5時13分，一輛七人車疑因爆胎故障，停於長青公路近青馬大橋、青衣西北交匯處附近路邊；何男駕駛工程巡邏車到場處理，惟落車後上前了解期間，被一輛順豐貨車從後撞飛，倒臥在貨車左後方車底，最終送院不治。

意外另有5名輕傷者，均為七人車人士，包括姓葉（52歲）男司機及其車上1男3女韓國籍遊客（36至46歲）。

▼5月14日長青公路車禍現場▼

5月14日，車禍中，青馬管制區男職員何慶春（64歲）昏迷送院，最終不治。