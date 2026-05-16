青山發電廠運煤船上男工暈倒　送院不治　中電：即時暫停相關工序

屯門有船發生工業意外。今日（16日）早上10時，警方接獲報案，指龍耀街9號對開船位停泊處，一名男工人懷疑在停泊的運煤船內暈倒。救護人員接報到場，發現55歲姓許男事主倒臥船上梯間，他昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。警方將案件列作「工業意外」。



中電證實有關事件，指死者屬青山發電廠承辦商工人，被發現在船艙通道內暈倒，中電已即時暫停所有相關工序並展開內部調查，並向家屬致以慰問。



屯門青山發電廠對開運煤船發生工業意外，一名承辦商工人不治。（資料圖片）

位於龍耀街9號的中電青山發電廠主要以燃煤發電。據了解，涉事運煤船從印尼出發運煤來港，許男自今年1月起，受僱於一間外判公司，負責清理船上的殘餘煤渣。他今早約9時與另外兩名工人在船艙出入口外，等候主管指示入艙工作，當時有戴安全帽、安全鞋、安全護目鏡及手套，但沒有呼吸器。其後同事發現許男失去蹤影，到處搜索，終在約9時20分於船艙內一條管道尋獲許男，惟他已失去知覺，送院後不治。

青山發電廠主要依賴燃煤發電，該處一艘運煤船發生工業意外，一名工人死亡。（資料圖片/張浩維攝）

中電發言人表示，今日（16 日）上午約9時30分，中電青山發電廠承辦商工人在煤船甲板上等候開工期間，其中一名工人被發現在船艙通道內暈倒。現場人員及相關政府部門即時展開救援，並將工人送往醫院治療，及後證實不治。中電對該名承辦商工人不幸身故，深感哀痛，並向該名工人的家屬致以最深切的慰問。

中電對事件高度關注，已即時暫停所有相關工序並展開內部調查，並會全力配合相關政府部門的調查工作；亦已即時派員到醫院了解及跟進情況，並向家屬致以慰問，並了解承辦商已聯絡家屬提供支援。