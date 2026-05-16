青馬職員被撞斃｜逾30人路祭　前妻子女斷聯20年　見報道聯絡警方

長青公路近青馬大橋周四（14日）發生奪命車禍，青馬管制區男職員何慶春（64歲）協助處理一輛爆胎七人車時，被一輛順豐貨車撞倒，送院不治。據悉，事後同事及警方均未能聯絡其家人，友人昨日（15日）在網上發相，呼籲家人聯絡警方。



《香港01》接獲消息，據知「春哥」與前妻及子女，已沒有聯絡約20年，他們從新聞報道驚悉噩耗後，今早（16日）已主動聯絡警方。中午約12時，前妻及子女聯同「春哥」的同事，一行逾30人在車禍現場路祭，善後安排將再與所屬公司商討。



車禍中，青馬管制區男職員何慶春（64歲）昏迷送院，最終不治。

「春哥」任職青馬管制區18年，本月初剛過生日。其同事、包括香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善昨日（15日）受訪時，大讚「春哥」做事盡責，與同事關係融洽，亦願意扶植後輩，故生前人緣甚好，「好人、受歡迎」。

死者何慶春（64歲）。（Threads圖片）

事發於5月14日下午5時13分，一輛七人車疑因爆胎故障，停於長青公路近青馬大橋、青衣西北交匯處附近路邊。何慶春駕駛工程巡邏車到場處理，惟落車後上前了解期間，被一輛順豐貨車從後撞上，倒臥在貨車左後方車底，最終送院不治。

意外另有5名輕傷者，均為七人車人士，包括姓葉（52歲）男司機及1男3女韓國籍遊客（36至46歲）。順豐貨車姓袁（52歲）男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被拘捕及落案起訴，案件5月15日已在沙田裁判法院提堂。

5月14日，長青公路有順豐貨車、工程車及七人車相撞，現場滿地碎片。（梁偉權攝）

運輸署事後表示，事發時現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉，顯示該段慢線已封閉。此外，該名員工已穿着反光衣，並遵從營辦商制定的指引，停在私家車後的巡邏車亦一直有啟動車頂上的提示閃燈。