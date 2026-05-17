女報販霞姐被殺案｜54歲男深圳被捕　今移交港警　涉謀殺明早提堂

1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，警方拘捕一名54歲男子，涉嫌「謀殺」。警方今早（17日）交代案情指，被捕男子涉嫌在當年招募刀手及安排接應車輛犯案，他上周五（15日）在深圳市被捕，今早移交至香港警方，稍後將會落案控告一項謀殺罪，明早（18日）於九龍城法院提堂。警方強調，不會因案件發生太久遠而放棄追緝在逃人士，是次拘捕行動亦彰顯兩地執法機關聯手打擊嚴重罪案的堅定決心。



西九龍總區刑事部警司賈錦琳今早交代案情。（黃學潤攝）

西九龍總區刑事部警司賈錦琳陳述案情，指女報販被殺案發生於1999年9月22日，當日清晨5時許，41歲姓何女報販在深水埗大埔道168號對開報攤工作，突然之間有3名持刀男子向她施襲，得手後乘車逃去。女報販身中多刀，最終因失血過多而死。案件由西九龍重案組第一隊接手調查。

縱使案件已發生超過25年，但探員仍不斷追查案件，警方於2005年至2010年期間，成功拘捕及檢控6名男，最終其中5名男子被判謀殺罪成，被判處終身監禁，另一名男子則被判誤殺罪名成立，判處12年監禁。

警方與內地執法單位，包括廣東省公安廳，深圳市公安局刑偵支隊、平山分局及情報指揮中心合作，成功在周五（15日）深圳市內拘捕一名54歲連姓男子，今早被押送返港。賈錦琳透露，被捕男子過往有刑事案底紀錄。他在謀殺案中，涉嫌招聘3名刀手，以及安排車輛接送刀手到現場犯案。他現正被警方扣留調查，稍後警方會落案控告他一項謀殺罪，明早（18日）將會在九龍城法院提堂。

54歲連姓男子周五（15日）在深圳市被捕，今早被押送返港。（黃學潤攝）

香港警方與內地執法單位一直有相互通報機制，今次案件能夠成功拘捕疑犯，香港警方非常感謝廣東省公安廳，深圳市公安局刑偵支隊、平山分局及情報指揮中心協助。

賈錦琳強調，案件雖然發生超過25年，但過往探員一直不遺餘力繼續追查案中所有在逃人士，不會因為案件發生太久而放棄追捕及檢控在逃人士。今次案件亦彰顯兩地執法機關對打擊任何嚴重罪案的決心。

1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，警方拘捕一名男子，涉嫌「謀殺」。（鄭嘉惠攝）

資料顯示，女死者何慧霞（40歲）疑與報紙分銷商因生意糾紛爭拗，惹來殺機。於1999年9月22日深夜，她在深水埗大埔道被兇徒用牛肉刀狂斬，最終失血致死。事發後，警方先後拘捕6人，當中5人謀殺案罪成，被判終身監禁；1人誤殺罪名成立，被判入獄12年。