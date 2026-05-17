女報販霞姐被殺案｜被捕男內地犯案入獄逾20年　警：尚有一男在逃

1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，一名54歲涉案男子上周五（15日）在深圳市落網，昨早（16日）押解返港，他被控一項「謀殺」，明早（18日）將於九龍城法院提堂。疑犯在案中涉嫌招聘3名刀手，以及安排車輛接送刀手到現場犯案。據了解，被捕男子早年因涉及內地案件被判監逾20年，並遭限制出境。他刑滿出獄後從未返港，內地公安接獲港警情報後展開拘捕，並移交香港警方。警方指，女報販被殺案中仍有一名男子在逃，他涉嫌負責安排武器。



據了解，今次被捕的54歲姓連男子，早年因干犯內地其他案件被捕及拘留，最終服刑超過20年，期間亦被褫奪政治權利及限制出境。刑滿後，他曾在內地遊走，從未返回香港。香港警方將相關情報及資料交予內地執法部門，內地公安之後將其拘捕。

香港警方強調，對嚴重案件一直高度重視，從未放棄追緝，並積極與內地執法部門保持緊密聯絡。經兩地警方密切協調及部署，內地當局日前協助採取行動將其拘捕，並正式將疑犯移交香港警方。警方對任何嚴重案件不會放過任何機會，將不遺餘力追尋到底，還受害者一個公道。

西九龍總區刑事部警司賈錦琳在記者會中表示，女報販被殺案仍有一名男子在逃，該名男子涉嫌安排武器。

西九龍總區刑事部警司賈錦琳（左）及西九龍總區重案組第一隊總督察趙炳輝（右）。（黃學潤攝）

資料顯示，女死者何慧霞（40歲）疑與報紙分銷商因生意糾紛爭拗，惹來殺機。於1999年9月22日，她在深水埗大埔道的報攤工作時，被3名持刀男子狂斬，最終身中多刀失血致死。事發後，警方先後拘捕6人，當中5人謀殺案罪成，被判終身監禁；1人誤殺罪名成立，被判入獄12年。