女報販霞姐被殺案　曾頂證主腦被告不服未獲限期判刑　覆核勝訴

深水埗女報販「霞姐」何慧霞1999年被殺案，案中涉「睇水」，並曾出庭指證主腦的被告盧漢興，2007年被裁定謀殺罪成，被判囚終身。盧至今已服刑18年，他不滿長期監禁刑罰覆核委員會，拒頒發有條件釋放令，或向特首建議將他的刑期改為一個有限期的判刑，因此提出司法覆核。高等法院法官早前聽取陳詞後，今（22日）頒下判辭裁定盧勝訴。



法官指，相關條文規定委員會在覆核時必須考慮多項原則，包括囚犯的更生，但委員會錯誤理解條文，認為盧的服刑時間並不足夠後，便沒有考慮其他原則。由於委員會將於明年4月再進行另一次覆核，法官不頒令一個較早的覆核，但要求委員會屆時應用恰當的原則作覆核。



申請人為盧漢興，未有律師代表；答辯人為長期監禁刑罰覆核委員會，案件由高浩文和李運騰一同審理，是次判辭則由高浩文撰寫。

盧漢興不滿服刑18年求提前獲釋被指，向高等法院提司法覆核獲判勝訴。(黃浩謙攝)

盧於2007年被判終身監禁

資料顯示，女死者何慧霞（40歲）疑因生意糾紛爭拗，惹來殺機。於1999年9月22日深夜，她在深水埗大埔道被兇徒用牛肉刀狂斬，最終失血致死。負責「睇水」的盧，2007年被裁定謀殺罪成，遭判處終身監禁。

盧曾作供頂證兩名主腦

判辭透露，委員會於2012年至2024年8次作出覆核，而盧提出的理據，包括曾於2006年在赤柱監獄阻止另外兩名囚犯向其他囚犯施襲，以及曾在「霞姐」案中作供，頂證兩名主腦。委員員在多次覆核中，拒頒發有條件釋放令，或向特首建議將他的刑期改為一個有限期的判刑。

認為服刑時間不足夠拒頒釋放令

委員會於2024年6月給予盧的信件中，指盧當時已服刑已17年1個月，而且近年在院所表現維持在非常良好的水平。同時，他干犯的罪行嚴重，因報紙分銷的糾紛，令女報販被斬死。委員會考慮盧曾向警方提供協助、在院所表現等，同時認為他服刑時間並不足夠，拒向他頒發有條件釋放令，或向特首建議將他的刑期改為一個有限期的判刑。

盧指委員會未考慮其重犯機會等因素

盧指，委員會未有考慮相關的因素，包括其心理和精神狀況，和重犯的機會。他認為，《長期監禁刑罰覆核條例》的8A、8B和8C條列明，覆核時需考慮囚犯的更生、囚犯和社會的利益和保護公眾安全等原則。委員會則指，條例的8C條涉及囚犯服刑的時間是否足夠。根據8C條，委員會需考慮囚犯是否已服了一個足夠的刑期。若達到此門檻，委員會再考慮是否讓囚犯提早獲釋。

認為應考慮全盤4項原則

法官在判辭指，不認同委員會的看法，認為應考慮《長期監禁刑罰覆核條例》的8A至8D條，該些原則屬強制性，委員會必須考慮。同時，根據條例用字，8C條並不較8A、8B和8D條重要，或屬先決條件，要滿足8C條的要求，才考慮其他原則。法官強調，委員會應該全盤衡量該4項原則，同時指該4項原則亦亙相影響。

只視8C為決定性原則欠完善

法官續指，委員會視8C為決定性的原則，只集中考慮它，但沒有充份考慮其他原則，屬法律上出錯。同時，委員會認為盧的心理和精神狀況，和其重犯的機會，與8A、8B和8D的原則相關，而不予考慮，屬程序上出錯。法官認為，委員會是次決定欠完善，因此裁定盧的司法覆核勝訴。

盧於明年4月將再作覆核

法官因此推翻委員會拒頒發有條件釋放令，或向特首建議將盧的刑期改為一個有限期判的決定。但法官亦考慮委員會將於明年4月，對盧進行另一次覆核，因此不頒令一個較早的覆核。委員會在該次覆核前，應索取進一步的資料，並考慮本案的判辭。而在下一次覆核時，委員會需考慮8A至8D該四項原則。

案件編號：HCAL1278/2024