1999年報販被殺｜一文回顧霞姐反抗發行商強加紙　遭買兇殺一儆百

1999年9月22日深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案，事隔逾四分之一世紀，一名男疑犯上周五（2026年5月15日）於深圳落網，周六移交港警，他涉嫌招募刀手及安排接送；惟案中有一名男子在逃，警方指不會放棄追緝。



這場命案源於當年有發行商強硬要求區內報販「加紙」，但卻不設回紙機制，變相令報販「硬食」所有賣剩報紙。「霞姐」與一眾小報販挺身反抗，結果惹來有黑社會背景的發行商買兇「殺一儆百」。案件審訊漫長曲折，多名落網刀手先後被判囚終身，其後有人在獄中毅然轉作污點證人，終令警方成功將兩名幕後主腦繩之於法。



警方與內地執法單位，包括廣東省公安廳，深圳市公安局刑偵支隊、平山分局及情報指揮中心等協作，54歲連姓男周五（15日）在深圳落網，周六（16日）上午被押送返港。（警方提供）

強逼「加紙」禁退回 不公平機制惹報販不滿

案件的導火線，源於90年代末香港報業激烈的銷量戰。根據2010年法庭控方陳辭透露，1999年間，《東方日報》及《太陽報》等報章為了促銷，西九龍區的發行商「青匯書報社」以強硬手段，要求區內報販增加訂購數量，即所謂「加紙」。

最令報販不滿的是，發行商實施不公平的「不設回紙機制」。換言之，報販被逼「加紙」，但賣剩的報紙卻不能退回，所有成本及虧損均由基層報販「硬食」。這種做法隨即激起深水埗區報販強烈反彈。

霞姐挺身而出代表談判 疑因此成為眼中釘

面對不合理的發行機制，在大埔道經營報紙檔30多年的「霞姐」何慧霞，決定與同業團結自救。霞姐丈夫劉炳新曾於庭上憶述，妻子當年與深水埗區一眾報販籌組「報販零售業工會」並擔任司庫，更被推舉為談判代表，挺身與青匯負責人交涉。

案發前9天，霞姐與多名報販代表約見青匯主管蔡偉強。青匯當時態度強硬，僅以「訂100份只加10份」作讓步，但報販堅拒就範。至案發前3天（1999年9月19日），霞姐再與同業約見蔡偉強，正式表明拒絕加紙。有份與會的報販形容，當日會議氣氛劍拔弩張，蔡偉強當場爆粗並怒罵：「我收到風你哋罷賣喎，你哋畀個交代我！」雙方最終不歡而散。

54歲男疑犯周五（15日）在深圳落網，昨日（16日）內地公安在深圳灣將疑犯移交香港警方。

案發前一日主謀召集刀手 揚言殺一儆百

該間「青匯書報社」背景絕不簡單。控方案情揭露，持有青匯八成股權的首被告吳錫基，實為黑社會14K成員，名下經營麻雀館。吳錫基聘用蔡偉強管理青匯，負責與深水埗區報販接洽；蔡偉強亦是14K成員。

為平息報販的反抗，案發前一晚（1999年9月21日），吳、蔡二人在油麻地一間麻雀館內，急召李祖明、梁志鴻等多名刀手策劃行動。

「斬落個籮柚度，要佢坐唔到，開唔到工」

後來轉作污點證人的刀手李祖明在庭上和盤托出，指蔡偉強當晚表現勞氣，痛斥霞姐「阿吱阿咗、撐到行晒」、「阻住佢搵食」，揚言要「殺一儆百」。蔡指示刀手：「兩刀斬落個籮柚（臀部）度，要佢坐唔到，開唔到工！」在旁的吳錫基更叮囑刀手：「重手啲都唔緊要，要做得好好睇睇。」吳隨即派發1萬元「行動費」，並額外打賞5000元讓眾人先去桑拿消遣「等天光」再行動。

西九龍總區刑事部警司賈錦琳（左）及西九龍總區重案組第一隊總督察趙炳輝（右）今早交代案情。（黃學潤攝）

清晨亂刀奪命 4人先後被捕入獄 法官明言要供出主謀

1999年9月22日清晨5時許，李祖明等3名刀手乘接應車輛到達大埔道報檔，並向霞姐施襲。但霞姐最終身中多刀，背部、兩條肋骨及右肺被劈至爆裂，最終倒臥血泊，當場慘死。

警方經多年追查，於2005年成功拘捕並起訴4名涉案刀手及把風者。2007年，盧漢興、李祖明及梁志鴻被裁定謀殺罪成判囚終身，林自力則因誤殺罪成囚12年。當時主審法官包鍾倩薇判刑時明言，絕不相信兇案僅由該4人策劃，強烈呼籲他們供出幕後黑手。

刀手獄中決定出庭頂證昔日主謀

案件的轉捩點出現在2008年。因謀殺罪成在赤柱監獄服刑的李祖明，在獄中接觸宗教並受洗成為基督徒。他坦言自己與霞姐無冤無仇，殺人後腦海常浮現斬人的畫面，致使「晚晚瞓唔着」。在獲保證其家人免受黑幫報復後，李祖明與其餘兩名同黨決定主動與警方合作，出庭頂證昔日的主謀。

在污點證人的關鍵證供下，警方終在2010年拘捕幕後主腦吳錫基及蔡偉強。案件於2012年在高等法院審結，陪審團一致裁定兩人謀殺及以三合會成員身分行事罪名成立。

1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，警方再拘捕一名男子，涉嫌「謀殺」。（鄭嘉惠攝）

主腦被捕囚終身於法庭呼冤 法官：公道來得實在太遲

聞判一刻，原本一直神態自若的吳錫基顯得極度震驚，隨即在犯人欄內激動咆哮：「我真係冤枉……冤枉到唔冤枉……真係無天理！」相反，蔡偉強則一直保持沉默。

主審法官貝珊判刑時嚴詞斥責兩名被告，痛斥他們以金錢利誘手下施毒手，事後更讓手下淪為代罪羔羊，行為極度卑劣可恥。法庭依例判處兩人終身監禁，法官亦不禁慨嘆，雖然正義最終得以伸張，但「對受害人及其家人來說，這公道來得實在太遲。」

這宗橫跨四分之一世紀的血案，至今仍有餘波。警方今日（2026年5月17日）公佈，一名涉嫌在當年負責招募刀手及安排逃走車輛的54歲姓連男疑犯，上周五（15日）在深圳落網，昨日（16日）移交香港警方，將被暫控一項謀殺罪，明早（18日）會在九龍城法院提堂。但警方表示，案中仍有一名男子在逃。

翻查資料，2004年有警員在電視節目看到一名涉案的連姓男子在內地被判死刑，警方遂嘗試與內地當局聯絡。最終警方獲得該名男子協助，得到重要線索。