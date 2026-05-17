有片｜男子油麻地玉器店毁關公　5小時後爭執推東主出馬路掠手機

油麻地發生刑毀襲擊案。今日（17日）傍晚6時02分，警方接獲彌敦道430號一間玉器店的女職員報案，指男東主遭一名男子毆打兼推出馬路，險被行經車輛撞到，該男子奪走東主手機後逃去。67歲事主手傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方其後於約3公里外、何文田天光道近西九龍總區警察總部，截獲涉案29歲男子，他亦被送往同一醫院檢查。



警方經初步調查，相信該男子與早前一宗刑事毁壞案有關。今午1時17分，他闖入上址玉器店，推倒損毀一個高約1米、值約2萬元的關公像後逃去。現場消息指，東主傍晚時發現疑犯竟在店外現身，用手機拍攝，被對方撞見後，有人發難施襲搶走手機。



涉案男子送院治理。（林振華攝）

網上流傳影片可見，兩人在廉政公署西九龍辦事處對開行人路糾纏推撞，白衣東主遭用力推跌地上，灰衣男疑犯旋即蹲下奪走一部手機，東主不甘示弱，坐起起掌摑對方，灰衣男向後彈跳開；彼時，東主亦緩緩站起，拍走手上灰塵。

灰衣男離去之際，不徐不疾折返，彎腰拾回跌於地上無線耳機戴上。東主緊隨其後，「手指指」責備，唯灰衣男不以為意，施然離去。

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事後玉器店東主在店內協助調查。（林振華攝）