有片｜老婦闖葵涌道遊蕩遭私家車撞至拋起　嚇窒途經司機：黐線㗎

葵涌發生驚險車禍。今日（17日）下午約3時半，一輛私家車沿葵涌道、往新界方向行駛；途至荔景邨對開時，撞到一名老婦。姓莊（73歲）事主手、腳及臀部受傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。姓吳（28歲）男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，正被扣查。



網上流傳兩段車禍前後的影片，可見cam車行駛途中，赫見老婦身處馬路車群之中步行，所攜雨傘高舉貼住身體，cam車司機即驚呼：「嘩！咩事呀！」隨即連續響咹示警。其車尾cam影片則拍到車禍一刻，涉事藍色私家車切線時，左車頭撞及老婦，她整個人拋起墮地，倒臥路中。Cam車司機親睹意外嚎叫：「哎‥‥‥哎！撞......黐線㗎呢條友，點揸車呀？」藍色私家車立即停車，影片就此結束。



意外後，老婦倒臥馬路中。（網上圖片）

Cam車沿葵涌道行駛途中，赫見老婦身處馬路車群之中步行。（車cam L（香港群組）/ 廿年駕駛經驗 影片截圖）

老婦所攜雨傘高舉貼住身體。（車cam L（香港群組）/ 廿年駕駛經驗 影片截圖）