九龍灣電動車撞欄毀的士　鐵欄擊中老婦昏迷　路邊電箱甩電池起火

九龍灣啟祥道與宏照道交界發生嚴重車禍。今日（19日）上午11時10分，一輛MAXUS電動七人車沿啓祥道往彩虹方向行駛，途至輔警總部對開，懷疑失控撞向路邊鐵欄，鐵欄擊中一輛的士，以及正在等待橫過馬路的86歲姓麥老婦。而連接鐵欄上的一個監察器電池飛脫至地面並起火。女傷者昏迷送院。警方及消防員到場封路處理，七人車姓鄭男司機（49歲）涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。



現場可見，涉事七人車印有建築署字樣。當時七人車沿啟祥道往彩虹方向行駛，至宏照道交界失事，撞向路邊鐵欄及欄杆上電箱，鐵欄再擊中一輛的士及正在等待橫過馬路的老婦；七人車餘勢未了，再越過對面線猛撼欄杆始停下。而電箱傳出爆炸聲，電池飛脫路中冒出火舌，有碎片擊中一輛的士車身。

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傷者被鐵欄擊中重傷，送到伊利沙伯醫院搶救。

消息稱，傷者當時推着手推車在安全島旁邊的馬路等候過路，但被鐵欄擊中，她全身多處受傷，傷勢嚴重，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。

另外，鐵欄上的一個監察器電池被七人車撞至飛脫至地面並起火，消防員在場灌救，並檢視四散的物件是否再有火種。七人車司機和的士司機亦沒有受傷在場協助調查。

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一輛白色七人車撞欄杆。（網上圖片）

馬路中心遺有火種，並冒出濃煙。（Hingkit Wong圖片）

消防及救護趕抵現場。（Hingkit Wong圖片）

九龍灣宏照道交通意外現場。（Hingkit Wong圖片）