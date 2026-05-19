入境處打擊黑工拘17人　揭外傭為僱主及親友店舖打工賺外快

入境事務處一連3日（17日至19日）在全港各區，展開代號「劍魚」的反非法勞工行動，主要打擊外籍家庭傭工在港違反逗留條件。調查人員搜查21個目標地點，共拘捕17人，包括9名黑工或逾期逗留人士，以及8名僱主。行動更揭發有現職家傭在僱主家人經營的店舖工作，賺取外快。



入境處檢獲招聘文件。（翁鈺輝攝）

行動中，入境處調查人員共搜查21個目標地點，包括餐廳、零售店舖、髮型屋、燒烤場及工商大廈等，合共拘捕17人，包括1男8女懷疑非法勞工或逾期逗留人士（29至50歲），大部分為印尼籍及菲律賓籍。當中包括兩名現職外籍家庭傭工、3名逾期逗留的前外籍家庭傭工、3名持有不准許僱傭工作擔保書（俗稱「行街紙」）的人，以及一名輸入勞工。

另外，處方拘捕2男6女香港居民（26至76歲），均為涉案公司東主、負責人，及被捕外傭的合約僱主。

+ 1

行動中，入境處發現有外傭為僱主或僱主家人經營的店舖工作，以獲得額外酬勞。當中有外傭在合約僱主開設的餐廳，於夜晚繁忙時間兼職工作一至兩個小時，從事侍應、食物處理及餐廳雜務等；亦有一名外傭在合約僱主家人開設的街市雜貨舖工作，負責開舖、搬貨、記帳及收銀等。該兩宗個案的合約僱主或餐廳東主，亦涉嫌「協助及教唆外傭非法工作」，或者「聘請非法勞工」被捕。

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩（右）交代行動細節。（翁鈺輝攝）

灣仔髮型屋為同鄉剪髮染髮 巴籍黑工每次賺數十元

另外，調查人員在灣仔一間髮型屋，拘捕一名持「行街紙」的巴基斯坦籍非法勞工。他涉嫌在店舖為客人剪髮、吹頭及染髮，每次酬勞估計約為數十港元。店舖負責人涉嫌聘用非法勞工而即時被捕。

該髮型屋主要服務同鄉，店舖為掩人耳目，在舖頭櫥窗及門口貼上大量海報，以遮擋外界的視線，令路人看不見店內情況，以逃避執法人員追查。入境處表示，會繼續跟進相關案件的調查，不排除有更多人被捕或被檢控。

入境處打擊非法勞工，拘捕17人，當中有「行街紙」巴基斯坦籍人士在髮廊為同鄉提供服務，處方檢獲理髮工具等證物。（翁鈺輝攝）

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩指出，外傭到僱主的餐廳或雜貨舖工作，不論時間長短或有否給予額外報酬，外備與傭主均屬違法。

根據外傭的標準僱傭合約，外傭只可根據合約附錄「住宿及家務安排」為僱主料理家務。合約亦清楚列明，外傭不可為其他任何其他人從事任何工作、開辦或者參與任何業務，否則最高可被判監兩年及罰款5萬元。

另外，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留者或者被拒絕入境的人，不得接受有薪或者無薪的僱傭工作、開辦或者參與任何業務。違者一經定罪，最高可判監禁3年及罰款5萬元。

聘請不可合法受聘的人，同樣為嚴重罪行，違法者最高可判罰款50萬元及監禁10年。市民若想舉報有關非法勞工活動，可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真電郵，或利用網上的表格作出舉報。