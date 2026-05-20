九龍灣車禍｜七人車猛撼電箱撞飛鐵欄　86歲婦遭擊中留醫半日不治

九龍灣昨日（19日）早上發生嚴重車禍，一輛印有建築署字樣的電動七人車，沿啟祥道往彩虹方向行駛，途至輔警總部對開，懷疑失控猛撞路中電箱及欄杆，電箱電池飛脫路中起火，煙霧彌漫。



一名姓麥（86歲）老婦遭撞飛的鐵欄擊中，重創昏迷，被送往伊利沙醫院搶救，情況一直危殆，留醫逾12小時後，在昨晚11時41分終告不治。意外後，警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕該名姓鄭（49歲）男司機，他為建築署承建商員工。



重創的八旬女途人，由救護車送到伊利沙伯醫院搶救，留醫12小時後不治。

車禍發生於昨日早上約11時10分，警方表示，當時姓鄭（49歲）男子駕駛七人車，沿啟祥道往彩虹方向行駛；至宏照道交界懷疑失控撞向路邊鐵欄，鐵欄擊中另一輛的士及正在等候過馬路的姓麥（86歲）老婦。連接鐵欄上的一個監察器，電池飛脫至地面起火。消防將火救熄，麥婦頭部等全身多處受傷，昏迷送往伊利沙伯醫院。

網上流傳一段片段可見，馬路中心遺下一個掉落路面的電池，起火燃燒並冒出大量白煙，更不時彈出火舌及碎片至半空，險象環生。

七人車姓鄭男司機酒精測試零度，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，正被扣查；而姓鄭（59歲）的士男司機幸無受傷。

司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。（馬耀文攝）

建築署回覆《香港01》查詢指，一輛屬建築署轄下工程項目的承建商車輛，今早約11時在九龍灣啟祥道與宏照道交界發生交通意外。相關承建商已派員到現場和醫院了解情況。涉事司機為該承建商的員工，現已被暫停相關職務並正配合警方調查。署方非常關注事件，已要求承建商提交報告，全力配合調查，並為事主提供適切協助。

食物環境衞生署表示，涉事網絡攝錄機系統由該署承辦商安裝在非法棄置垃圾黑點的中央分隔帶，用以透過分析錄像所得資料，檢控從車上亂拋垃圾的違規車主或相關人士。

拍片者駕駛的車輛靠近路中起火的電池，車內女子見狀說：「佢着火喎。嘩，佢真係爆喎！」（網上影片截圖 / 黃毅涂）

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涉事白色七人車最終撞欄。（網上圖片）

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大批消防員到場。（網上圖片）

馬路中心遺有火種，並冒出濃煙。（Hingkit Wong圖片）

消防及救護趕抵現場。（Hingkit Wong圖片）

九龍灣宏照道交通意外現場。（Hingkit Wong圖片）