暴雨│渠務署：確認7宗水浸個案 派逾60應變隊伍及「龍吸水」清理
撰文：凌逸德
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天文台於昨日（20日) 晚上9時、及晚上9時45分，分別發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，新界北多處地方出現水浸情況。渠務署表示，緊急事故控制中心於昨晚9時45分啟動，並派遣超過60隊緊急應變隊伍清理水浸情況。
署方指，截至今日（21日）凌晨零時，已確認7宗水浸個案，位於大頭嶺迴旋處、粉錦公路、粉嶺坪輋、石崗機場路、粉嶺公路、上水古洞及上水彩園路寶石湖行人隧道，渠務署已派遣緊急應變隊伍到場處理，並已調配強力排水機械人「龍吸水」協助。
及至凌晨1時，渠務署已完成共完成處理其中5宗水浸個案，分別位於大頭嶺迴旋處、粉錦公路、粉嶺公路、上水古洞及上水彩園路寶石湖行人隧道。
渠務署續指，會繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞及水浸。
署方亦呼籲市民，如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110。
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