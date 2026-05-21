跨部門模擬大澳嚴重水浸　演練救援疏散　提高民眾對應變安排認識

離島民政處周三（20日）聯同消防處、警務處等多個政府部門，以及鄰舍輔導會等多個地區機構，在大澳舉行嚴重水浸模擬救援及疏散演練，以加強應變能力，並進一步提高居民對相關應變安排的認識。是次演練約200人參與，透過突發元素提升難度，要求參與部門和機構在未能預知的情況下，即時執行救援任務。



2026年5月20日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖為消防員拯救模擬受傷的市民。（政府新聞處圖片）

天文台預測海平面高度或急升 啟動緊急應變計劃

當天文台預測，大澳海平面高度或在未來數小時內達到海圖基準面3.3米或以上，大澳嚴重水浸緊急應變計劃便會全面啟動。天文台會透過手提電話短訊向政府相關部門、機構和大澳居民代表及漁民代表發出預警。

2026年5月20日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖為地區服務及關愛隊伍成員陪同及協助模擬受傷的市民。（政府新聞處圖片）

2026年5月20日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖為警員協助模擬受困的居民疏散。（政府新聞處圖片）

啟動緊急事故協調中心 開放的臨時庇護中心

民政處接獲預警後，會啓動設於大澳鄉事委員會辦事處的緊急事故協調中心，該中心由政府部門及非政府機構共同設立，以協調疏散、救援及緊急支援的工作。

居民代表及漁民代表在接獲天文台的預警後，亦會協助向居民廣傳信息，提醒提高警覺，並協助居民於有需要時前往安全地方暫避。

另外，設於大澳鄉事委員會辦事處、香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處、佛教筏可紀念中學的臨時庇護中心，以及位於龍田邨的臨時收容中心，會暫時開放予有需要的居民使用。

2026年5月20日，離島民政事務處在大澳舉行跨部門水浸模擬救援及疏散演練。圖為離島民政事務處人員於演練後，聯同各參與部門和機構代表檢討緊急應變及其他相關安排。（政府新聞處圖片）