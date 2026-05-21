天后縱火．有片｜13歲俄籍童涉6處縱火被捕　保安及時救火報案

天后區驚現縱火狂徒。社交平台Threads 今日（21日）瘋傳一段CCTV片段，拍攝到一名男童涉嫌縱火。片段直擊該名男童於本周二（19日）在街頭點火燒垃圾桶內的垃圾，又在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，幸得清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種，才沒有釀成火災；發文者最後表示保安成功捉到該名縱火少年。事件引起不少網民留言，紛紛感謝保安叔叔，同時批評縱火者損人不利己。



警方當晚接獲保安報案後，到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，涉嫌縱火，並檢獲一個打火機。有人承認在天后及維多利亞公園6處地方點火。事件中男童手有輕傷，由送院治理。



一名身穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的少年，確認四下無人，便走到垃圾桶旁，掏出打火機或點火工具，直接朝垃圾桶內燃點。

深夜街頭燒垃圾桶 點火後施施然離去

網上流傳的影片由兩段天眼片段剪輯而成。第一部分的天眼片段顯示，事發於本周二（19日）深夜11時03分左右，一名身穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的男童，形跡可疑地在行人路徘徊，當時對開的馬路放有數個大型綠色垃圾桶。男童身形高大，驟眼看似少年人。

該名男童先是四處張望，確認四下無人，便走到垃圾桶旁，掏出打火機或點火工具，直接朝垃圾桶內燃點。短短數秒，垃圾桶內冒出火光。該男童圍繞垃圾桶一圈觀察，確認垃圾桶起火後，若無其事轉身離去。

隨後有一名清潔工人從大廈推著垃圾桶出來，赫見垃圾桶起火，慌忙折返大廈通知保安及拿來滅火桶撲救。

第二段天眼片段則顯示，身穿同一裝束的男童進入到室內走廊位置，走到一間商舖門前，再次試圖燃點擺放在門前的垃圾桶。

進入商場燒垃圾桶 保安迅速趕至滅火

該名少年的瘋狂行徑並未停止。第二段天眼片段顯示，身穿同一裝束的男童進入室內走廊，走到一間商舖門前，再次試圖燃點擺放在門前的垃圾桶。隨着火光亮起並蔓延開去，少年隨即逃離現場。幸好一名大廈保安員接報或察覺有異，立即帶著滅火筒趕至，將垃圾桶拉出，以防火勢蔓延至商舖，避免造成重大災害。

發帖的網民透露：「感謝保安叔叔捉到呢個縱火嘅外籍少年，作為天后街坊非常感激！已經拉咗人！」有關 Threads 帖文發佈後，隨即引來大批網民關注及轉載，不少網民批評少年行為惡劣，直言：「一定要重判呢啲咁嘅人」，又批評縱火者損人不利己，有反社會人格。

警拘13歲俄羅斯籍男童 涉天后及維園6處縱火

警方稱，案發於本周二（19日）晚上11時16分，天后威非路道8號一名何姓保安員（62歲）報案，指火警鐘響，他查看下發現地下一店舖外有物件着火，火種已被救熄。

警員接報到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，他持有本港身份證，檢獲一個打火機。有人承認在此處及附近維多利亞公園點火。事件中男童手有輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理，他涉嫌縱火被捕。

警方調查後證實，除上述地點外，尚有5處地方被縱火，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道10號一間酒吧外的雜物、維園17號閘對開的垃圾桶、2號閘外的垃圾桶及14號閘附近的殘廁內垃圾桶均有紙燒着。其中維園範圍的火警，發生於晚上10時左右，全部由康文署職員或途人撲熄，沒有人受傷。