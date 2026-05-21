葵涌私家車逆線衝斑馬線險撞女傭及學童　警拘46歲司機控危險駕駛

網上今日（21日）瘋傳一段極度驚險的車Cam片段，顯示昨日有一名女傭帶着兩名身穿校服的幼童橫過斑馬線期間，竟有一輛白色私家車逆線直衝而過，幸女傭警覺性高，及時緊捉一名學童拉回，才不致釀成慘劇。片段引起極大迴響，網民怒斥私家車司機，亦讚揚女傭機警「要畀個讚」。



警方表示，新界南總區交通部留意到片段後，今早拘捕一名46歲本地男司機，他已被落案控以一項「危險駕駛」罪，將於5月29日在沙田裁判法院提堂。



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新界南總區交通部人員留意到於今日一段網上短片，顯示一輛私家車昨日（20日）上午，在葵涌國瑞路逆線駛過斑馬線過路處，對正在橫過斑馬線的一名女子及兩名幼童構成嚴重威脅，事件中幸未有任何人受傷。

人員經深入調查後，今日上午拘捕一名46歲本地男司機，他已被落案控以一項「危險駕駛」罪，將於5月29日在沙田裁判法院提堂。

畫面中，一名身穿白色上衣、背著書包的女傭，正緊牽著一名女童的手在斑馬線過馬路，旁邊亦有一名男童跟隨。

女傭帶兩童步入斑馬線 白色私家車無減速直衝

車Cam片段顯示，時間為昨日（20日）早上7時56分，正值上學繁忙時間。當時片主的車輛正停在斑馬線前，讓行人過馬路。畫面中，一名身穿白色上衣、背著書包的女傭，正緊牽著一名女童的手在斑馬線過馬路，旁邊亦有一名男童跟隨。

正當三人行至路中央，準備繼續前行時，帶頭的女傭眼望右方路面情況後，突然伸手攬著男童的肩膀及書包，將他整個人向後拉扯，阻止他繼續過路。

女傭生死一瞬「神反應」 及時拉回男童避免慘劇

正當3人行至路中央，準備繼續前行時，帶頭的女傭觀察右方路面情況後，突然伸手攬住男童的肩膀及書包，阻止他繼續過路。原來有一輛白色私家車從右方逆線駛至，在駛近斑馬線時完全沒有減速意圖，更無視已步入路中的三人，直衝過路。

兩名學童及女傭頓時嚇得一度呆立當場，女傭再次觀察路面情況後，才帶兩名小童過路。而私家車駛過斑馬線後，疑前面有對頭車，它亦駛回左線離開。影片亦就此結束。

一輛白色私家車突然從右方逆線駛至，在駛近斑馬線時完全沒有減速意圖，直衝過路。

網民激讚女傭 怒轟司機

片段在各大社交平台及群組瘋傳，上載片段者直言「呢個工人要俾個讚」。網民亦一致讚揚該名女傭反應敏捷、盡忠職守：「不是工人，小童（就）被車撞。」、「姐姐眼明手快即刻拉住個小朋友」。

與此同時，網民亦一致譴責該名白色私家車司機的惡行，痛斥他危險駕駛，完全是草菅人命：「斑馬線逆線做佢啦」、「呢個瘋狂駕駛直接要坐監」。

兩名學童及女傭頓時嚇得一度呆立當場，而私家車駛過斑馬線後，疑前面有對頭車，它亦駛回左線離開。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁3年、罰款2.5萬元及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。