天后維園一帶縱火｜13歲俄籍少年涉多處燒垃圾桶　獲准保釋候查

一名13歲俄羅斯籍少年，周二（19日）晚先後在維多利亞公園及天后等6處地方縱火被捕；其犯案片段在Threads瘋傳；引起關注。警方今日（22日）表示，涉案男童當晚亦手指受傷送院，他已獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。



一名身穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的少年，確認四下無人，便走到垃圾桶旁，掏出打火機或點火工具，直接朝垃圾桶內燃點。

警方表示，5月19日晚上約11時接獲報案，指北角威非路道2號地下一店鋪對開有垃圾桶懷疑起火，報案人將火救熄。消防相信起火原因有可疑，人員在場發現一名形跡可疑的13歲外籍少年，他手指受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。

經初步調查後，人員以涉嫌「縱火」將其被捕，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。調查顯示，該名少年懷疑同日在興發街及威非路道一帶，以打火機點燃3個垃圾桶及雜物等。案件交由東區警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。

據了解，該少年持有本港身份證，除上述地點外，涉縱火燃燒玻璃街一個垃圾桶、威非路道10號一間酒吧外的雜物、維園17號閘對開的垃圾桶、2號閘外的垃圾桶及14號閘附近的殘廁內垃圾桶。其中維園範圍的火警，發生於晚上10時左右，全部由康文署職員或途人撲熄，沒有人受傷。

早前網上流傳的影片由兩段天眼片段剪輯而成。第一部分的天眼片段顯示，周二（19日）深夜11時03分左右，一名身穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的男童，形跡可疑地在行人路徘徊，當時對開的馬路放有數個大型綠色垃圾桶。

該名男童先是四處張望，確認四下無人，便走到垃圾桶旁，掏出打火機或點火工具，直接朝垃圾桶內燃點。短短數秒，垃圾桶內冒出火光。該男童圍繞垃圾桶一圈觀察，確認垃圾桶起火後，若無其事轉身離去。

隨後有一名清潔工人從大廈推著垃圾桶出來，赫見垃圾桶起火，慌忙折返大廈通知保安及拿來滅火桶撲救。

第二段天眼片段則顯示，身穿同一裝束的少年進入到室內走廊位置，走到一間商舖門前，再次試圖燃點擺放在門前的垃圾桶。

第二段天眼片段顯示，身穿同一裝束的少年進入室內走廊，走到一間商舖門前，再次試圖燃點擺放在門前的垃圾桶。隨着火光亮起並蔓延開去，少年隨即逃離現場。幸一名大廈保安員接報或察覺有異，立即帶著滅火筒趕至，將垃圾桶拉出，以防火勢蔓延至商舖，避免造成重大災害。

發帖的網民透露：「感謝保安叔叔捉到呢個縱火嘅外籍少年，作為天后街坊非常感激！已經拉咗人！」有關帖文發佈後，隨即引來大批網民關注及轉載，不少網民批評少年行為惡劣，直言：「一定要重判呢啲咁嘅人」，又批評縱火者損人不利己，有反社會人格。