一周逾百宗投資騙案　白撞訊息佔近半　警籲勿輕信「專家、大師」

過去一周，警方共接獲逾100宗投資騙案，當中與來自騙徒白撞訊息相關的佔逾四成，即每兩個投資騙徒，就有一個由「白撞」開始。騙徒自稱「投資大師」，聲稱掌握獨家內幕消息，並聲言可助人「發達」或協助投資，隨後便會要求下載來源不明的投資應用程式，或登入可疑網站，甚至邀請加入「高質貼士群組」。



過去一周，警方共接獲逾100宗投資騙案，當中與來自騙徒白撞訊息相關的佔逾四成，即每兩個投資騙徒，就有一個由「白撞」開始。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook專頁「守網者」提醒市民，對於素未謀面、自稱「投資專家」、「教你投資」或「名人加持」的白撞投資訊息，要「心明如鏡，遠離妄言」，不要輕信謊話。投資者切勿理會來歷不明的白撞訊息及下載來源不明的投資應用程式。

如有懷疑，可到守網者網站（https://cyberdefender.hk）使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。