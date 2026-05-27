海關機場共檢$885萬毒品　2男旅客先後被捕　案件今日提堂

海關表示，昨日（26日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約11公斤懷疑大麻花、及約18公斤懷疑氯胺酮。估計市值共約885萬元，拘捕兩名男子。



案中大麻花估計市值共約200萬元。（海關提供）

首宗案件涉及一名從泰國曼谷飛抵本港的62歲男旅客，關員為他清關時，在其寄艙行李內檢獲約11公斤懷疑大麻花，估計市值共約200萬元；第二宗案件則涉及一名從法國巴黎飛抵本港的58歲男旅客，其寄艙行李內有大約18公斤懷疑氯胺酮，估計市值共約685萬元。

案中大麻花估計市值共約200萬元。（海關提供）

關員拘捕兩名涉案男子，首宗案件的被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於本今日（27日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件仍在調查中。

首宗案件的被捕男子已被控以一項販運危險藥物罪。（海關提供）

海關強調，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動。同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

案中氯胺酮估計市值共約685萬元。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。