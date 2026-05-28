馬鞍山鞍祿街公園現露體狂　女子連遇兩次拍片蒐證　六旬漢落網

《香港01》早前有讀者提供片段，可見一名中年男子在馬鞍山公眾地方閒逛期間，其身穿長褲竟沒有拉上褲鏈，且露出陰莖「邊行邊晃」；事主已撞見對方兩次，拍低影片作證。



警方表示，前日（26日）上午接獲一名女子報案，指於馬鞍山鞍祿街一公園內發現一名男子懷疑作出不雅行為。經調查後，馬鞍山分區人員今日（28日）在該公園內，以涉嫌「遊蕩」拘捕一名61歲男子，他現正被扣留調查。案件交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。



涉案男子在馬鞍山當眾「露械」，長褲沒有拉褲鏈露出陰莖。（讀者提供影片截圖）

早前有讀者途經馬鞍山港專賽馬會本科校園附近的鞍祿街公園時，迎面拍到一名身穿黑色上衣、卡其色長褲及孭背囊的男子。該名男子從事主身旁走過時，神態自若，仔細看卻發現其長褲沒有拉上褲鏈，隱約可見他露出下體。

讀者透露，她合共遇見該名男子2次，時間約為早上8時15分至30分。她首次遇到對方是在上周二（5月19日），當時距離對方5至6個身位，因為男子穿着短身上衣，明顯目睹對方露出近半下體，發現對方「露械」後大感愕然。近日再次遇見對方時，「睇緊手機都見到佢fing（揈）」，遂預先拿出手機拍低影片作證。

讀者拍攝片段可見，她途經位於馬鞍山港專賽馬會本科校園附近的鞍祿街公園。（讀者提供影片截圖）

警方強調，一向高度重視區內治安，會持續加強巡邏，採取必要措施打擊罪案，並與社區保持緊密聯繫，共同維護社區安寧。

警方重申「遊蕩」屬嚴重罪行，任何人如觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第160條「遊蕩」罪，最高刑罰為監禁兩年。