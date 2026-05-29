警八鄉吳家村搗毒品倉檢$500萬K仔　22歲男涉收酬包裝及運毒被捕

警方偵破一宗販毒案，今日（29日）凌晨在八鄉吳家村村屋，拘捕一名從單位步出的男子，從他身上背囊及被用作毒品儲存倉庫的單位內，共檢獲市值500萬元的氯胺酮（俗稱K仔）。警方相信有關毒品儲存倉庫已經營運一個月，被捕22歲無業本地男子疑受販毒集團金錢報酬， 協助包裝及運輸毒品，供應予本地毒品拆家。



警方搗破一個位於八鄉吳家村村屋的毒品儲存倉，拘捕一名男子，共檢獲近13公斤、市值約500萬元的懷疑氯胺酮（K仔）。（警方提供）

警方經過情報分析及深入調查，早前鎖定一個位於八鄉吳家村的村屋分租單位，懷疑為氯胺酮毒品儲存倉庫。元朗警區反三合會行動組今日（29日）於附近村屋單位展開反毒品行動及埋伏。

凌晨約4時50分，探員發現一名男子揹着背囊從村屋單位步出，立即上前截查，在背囊內檢獲兩包可再封透明膠袋，內藏720克K仔。隨後，探員將該男子押返村屋單位搜查，在一個1米高的夾萬內，再檢獲多35包毒品，重量超過12公斤。行動中，警方共檢獲市值約500萬元毒品。

警方搗破一個位於八鄉吳家村村屋的毒品儲存倉，拘捕一名男子，共檢獲近13公斤、市值約500萬元的懷疑氯胺酮（K仔）。（警方提供）

元朗警區反三合會行動組督察聶鎮緯指出，調查顯示，毒品儲存倉庫已營運約一個月。被捕22歲本地男子報稱無業，沒有黑社會背景，警方相信他受販毒集團金錢報酬， 協助包裝及運輸毒品，供應予毒品拆家及本地市場。

被捕男子已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件於明日（30日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

警今日（29日）凌晨在八鄉吳家村展開反毒品行動，元朗警區反三合會行動組督察聶鎮緯交代案件。（警方Facebook）

警方表示，將繼續從不同方向調查毒品來源及去向，以防止同類毒品流入社區。

暑假將至，警方呼籲年輕人切勿因金錢利益，被不法分子利用協助運毒、販賣毒品；切勿因「搵快錢」墮入販毒分子圈套。家長應多關心子女，以免子女誤入歧途。 販毒屬嚴重罪行，一經定，最高可判處終身監禁，並處500萬元罰款，市民切勿以身試法。