MC張天賦演唱會｜男子Carousell買飛失$4萬　上周錄70宗購票騙案

歌手張天賦（MC）將於2026年7月7至11日，在紅磡香港體育館舉行《E=MC²》演唱會，全場門票迅速售罄。警方在Facebook專頁「守網者」透露，上周接獲近70宗關於演唱會網購騙案，總損失超過130萬港元。



其中一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會飛，騙徒以不同藉口誘導他過數，事主共轉賬超過4.7萬港元予對方，其後始知受騙。警方提醒，市民請勿隨便點擊任何外部連結，並輸入個人資料，以及須當面交收，當場核實門票真偽。



日前有一名男子在買賣平台Carousell購買兩張MC演唱會飛，並向賣家轉賬超過4.7萬港元，其後方知受騙。（「守網者」Facebook圖片）

警方列出三大常見騙徒的手法：

1. 假付款連結：若市民在社交平台或二手買賣平台買飛，要留意騙徒會假冒賣家發送私訊，隨後傳送一個假冒平台、頁面彷真度高的釣魚連結，以不同藉口誘導買家輸入個人網上銀行密碼或信用卡資料。

2. 付訂金後對方失聯：騙徒又會假冒賣家，要求買家轉賬訂金或全數，收款後便立即封鎖買家及消失。

3. 假實體門票：騙徒會製作假實體演唱會門票或偽造是內部認購，以確認成功購票的截圖取得買家信任，從而騙取金錢。

警方呼籲，官方平台絕對不會隨便經外部連結索取買家的銀行密碼、信用卡CVV或驗證碼，市民請勿隨便點擊任何外部連結。買家亦應堅持當面交收，即場當場核實門票真偽，例如水印、紙質等，並確認門票來源。

市民可善用防騙視伏App，在入數或交收前，將對方電話、銀行戶口、FPS ID 在App內輸入，以查證是否有風險。