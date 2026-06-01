女版「鐵甲奇俠」香園圍闖關　59歲婦雙腿藏近千支私煙　判囚4周

繼上周三（5月27日）有男子化身「鐵甲奇俠」、雙腿「凹凸不平」藏私煙闖關抵港被捕後，相隔兩日再有女子上演同一戲碼。海關5月29日在香園圍邊境管制站，截查一名59歲抵港女旅客，發現她穿上彈性長褲，在大腿及小腿合共收藏981支未完稅香煙，估計市值約4,400元，應課稅值約3,200元。



該名旅客隨即被捕。她因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（6月1日）在粉嶺裁判法院被判處監禁4星期及罰款2,000元。



一名女子在大腿及小腿收藏981支私煙，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，被判監4周及罰款2,000元。（海關提供）

海關表示歡迎判刑，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

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