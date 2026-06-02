海關上環港澳碼頭拘26歲澳門抵港男　揭行李藏$100萬大麻花

海關昨日（1日）在上環港澳碼頭偵破一宗行李販毒案。一名26歲男旅客昨日從澳門抵港，關員替他清關時，在其行李內發現約5.8公斤懷疑大麻花，市值約100萬元；該男子被捕，已被控以一項販運危險藥物罪，明日（3日）在東區裁判法院提堂。



海關昨日（1日）在上環港澳碼頭拘捕一名從澳門抵港的26歲男旅客，在其行李內發現5.8公斤懷疑大麻花，市值約100萬元。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。