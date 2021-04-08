九龍城男子被踢出馬路　捱貨Van撞受傷　警拘一狂徒

撰文： 邵沛琳 鄧栢良 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-04-08 11:04

再有途人遭狂徒推出馬路！今日（8日）早上8時許，九龍城道及馬頭角道對開馬路，一名年邁男子於行人路等轉燈過馬路，突然遭一名男狂徒推出馬路。男事主遭一輛輕型貨車撞及，他受輕傷倒地、由救護車送院治理。事後該名頭髮凌亂、貌似流浪漢的狂徒逃去，據悉有途人跟蹤狂徒去向並暗中報警，之後警員於九龍城碼頭對開截獲疑犯，他涉案被捕。警方將案件暫列交通意外有人受傷，案件仍在調查。

事後該名狂徒逃去，之後警員於九龍城碼頭對開截獲疑犯，他涉案被捕。

目擊者：狂徒曾襲擊兩中學生 之後將男事主踢出馬路

目擊者李先生指，事發時狂徒先於土瓜灣炮仗街對開幼稚園位置，李稱狂徒曾襲擊兩名上學的中學生，「佢近距離踢一個(學生)，佢一路行過嚟已經想襲擊我，我喝住佢，佢又識走返轉頭。」李先生續指，當時一名男子等待過馬路，之後狂徒將對方踢出馬路，男事主慘被駛至的貨Van撞及。

「好大力，個事主飛出去咁濟！」狂徒將人踢出馬路後，他向着油麻地方向離開，期間他曾經進入一間餐廳，「我哋有街坊一路追佢，等佢去咗邊喇，佢知我哋有人追佢，佢自己曉得走。」李先生指，該名狂徒年約40歲，並指對方身型高大，不排除他有精神問題；附近餐廳職員則指，該名男子行徑一直十分古怪，形容他有「精神病」，會流連不同餐廳但從未消費，兩間餐廳的負責人都指他曾「食霸王餐」。

今年2月：北角狂徒街頭推3名OL出馬路 警拘一男子

連同今次事件，本港2個月內發生2宗途人遭推出馬路案件！早於今年2月16日，北角三名OL午膳後等過馬路時，突然被身後一名陌生男子逐一推出馬路，3人均倒地受傷。警方將案件列作襲擊致造成身體傷害。至2日後（2月18日）下午，警方經調查及翻查閉路電視片段後，拘捕一名涉案男子。