沙田開槍｜2男1女分別被控爆竊及販毒明提堂　包括瘋駕中槍男

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-11 23:15

沙田上周四 （8日）有私家車亡命飆車，交通警開槍截車拘人。警方連日調查後合共拘捕6人，並揭發中槍的45歲姓孔男司機偕男女同黨，於2月至3月期間涉嫌干犯至少3宗手機店爆竊案有關。警方今（11日）表示，該名45歲姓孔被捕男子、46歲姓吳被捕男子及40歲姓黃被捕女子已被控以合共一項爆竊；該名40歲姓黃被捕女子另外被控以一項販毒，案件將於明日（12日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

事發於上周四上午9時53分，新界南總區交通部人員在吐露港公路近馬料水往沙田方向，以自動車牌識別系統偵測到一輛銀色本田私家車的行車證過期。交通警上車追截，但司機加速離開，與警員展開追截。本田由吐露港公路起狂飆，途中多次衝燈，甚至逆線行駛，撞及多架車輛，最終於威爾斯親王醫院對開被截停，交通警開槍將45歲姓孔男司機制服，當時車上載有其37歲女朋友及一名手抱女嬰。

警方經調查後，以涉嫌爆竊及處理贓物等多個罪名拘捕男司機，其女友同涉藏工具可作非法用途被捕。人員其後於天水圍天恩邨一單位，拘捕一名46歲姓吳男子及一名40歲姓黃女子，涉嫌爆竊，又發現女被捕人身上藏有9小包共15克懷疑冰毒，另涉販運危險藥物。

同時，警方發現爆竊集團透過地下渠道將贓物變賣折現，再拘捕多一名本地男子涉嫌處理贓物，並於其位於元朗的二手電話店起出一批懷疑贓物，包括39部智能電話及6部平板電腦，及約10萬元現金。

此外，警方早前亦拘捕涉事私家車的28歲姓黃男車主，涉嫌為管有工具可作非法用途、允許未經登記或未領牌車輛行駛。

▼▼車CAM拍攝開槍案經過▼▼