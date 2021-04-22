貓糧「混毒」掩人耳目　警搗工廈毒窟檢2800萬毒品　拘27歲男侍應

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-04-22 17:02

將毒品混入貓糧作掩飾，27歲男侍應落網！昨（21日）警方毒品調查科探員，於葵芳一工業大廈單位外截查一名可疑男子，於其紙袋內檢獲一包未開封貓糧，裡面竟藏有一磚海洛英。之後探員搜查其租用工廈單位，搜出2,800萬港元海洛英及冰毒、一批毒品包裝工具及大量未開封貓糧，有毒品印有「雙獅地球牌」標誌。警方指估計毒販於交易前，才會將毒品放入貓糧、經封口包裝後再出售。該名27歲被捕男子被暫控一項販毒罪，案件將於明早（23日）提堂。

警方毒品調查科高級督察黃知雯交代案情指，毒品調查科根據線報深入調查後，昨日（21日）下午約5時半展開打擊毒品行動，探員於葵芳葵豐街一幢工業大廈單位外，發現一名可疑男子正準備離開，探員立即上前截查。期間，在該男子手持的紙袋內檢獲一包未開封的貓糧，裡面藏有一磚懷疑海洛英。

之後，探員將疑犯押返其租用單位內搜查，再於單位內檢獲35磚海洛英，毒品印有「雙獅地球牌」標誌。另外，探員檢獲7包用透名膠袋包裹的海洛、10包冰毒，以及一批毒品包裝工具。行動中，警方一共檢獲約16公斤海洛英、約9.5公斤冰毒，合共市值約2,800萬港元。

警方以涉嫌販毒拘捕該名27歲姓黃的本地男子，他報稱於一間餐廳任職侍應，據稱他並無三合會背景。警方經初步調查，相信疑犯負責毒品包裝及本地分銷工作，並租用該單位儲存及包裝毒品。被捕男子將被暫控1項販毒罪，案件將於明日（23日）上午在西九龍裁判法院提堂。

租工廈單位藏毒品 以貓糧作掩飾出貨

警方發現上址工廈單位約200至300呎，於今年3月初開始運作，單位內擺有中型包裝工具、包裝封口機及大量未開封貓糧。相信有人想用貓糧作掩飾，重新包裝毒品，再掩人耳目出貨，售給本地買家。黃知雯指，估計被捕男子於交易前，才會將毒品放入貓糧，經包裝後再出售。

黃知雯稱，警方毒品調查科於2月11日，檢獲大量相似包裝的海洛英，均是印有「雙獅地球牌」標記，並且壓製成磚頭形狀出售。黃續指，「雙獅地球牌」毒品產地屬東南亞金三角地區，不過市面有不少仿製品，警方將就毒品入口來源、被捕人士背景等作深入調查，不排除有更多人被捕。

警方指，今次案件的被捕男子利用工廈單位販毒，警方呼籲工廈業主放租時，需要了解租客背景及用途、於租約生效後嘗試了解運作情況，如發現單位疑被人用作非法活動，請立即通知警方。警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

警方毒品調查科高級督察黃知雯。（馮國良攝）

「雙獅地球牌」以純度極高為名 該毒品曾於電影《門徒》出現

據資料顥示，「雙獅地球牌」為金三角地區出產的知名海洛英品牌，以純度極高為名，於有關毒品的電影《門徒》中亦有出現；早於前年7月，3男子於飲水機藏$360萬「雙獅地球牌」海洛英，他們涉販毒被捕，當時警方亦檢獲3.8公斤懷疑海洛英。同樣前年7月，探員於尖沙咀截查兩名馬來西亞籍男子，於被捕人身上的淨水器發現藏有3.9公斤海洛英，當中亦印有「雙獅地球標」圖案，市值約360萬港元，兩人涉販運危險藥物被捕。