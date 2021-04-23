鐵閘設計成隱憂　馬鞍山狂徒入屋爆竊偷鎖頭　街坊換暗鎖閘保平安

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-23 14:19

馬鞍山恆安邨發生爆竊案，36歲女戶主今（23日）凌晨被賊人勒頸撼頭埋牆，身體多處受傷，頸部更留有血痕。事件中戶主失去鐵閘的鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。今午《香港01》記者到恆安邨恆江樓涉事單位視察，單位沿用舊式摺閘，並用鎖頭鎖門，但目測同層八成鄰居多已改用新式暗鎖鋼閘，而鎖則在屋內。記者訪問恆安邨街坊，大多已改用新式鋼閘，有住客直言「明鎖比較容易開，做唔到防盜。」

《香港01》到恆安邨恆江樓涉事層樓視察，發現同層近八成住戶已換上新閘，只有少數用舊式摺閘，用鎖頭鎖門。街坊蒙先生直言：「明鎖比較容易開，做唔到防盜。」故此為安全考慮，很久以前已轉用新式暗鎖鋼閘。他又指：「呢隻（明鎖）好少㗎啦，無乜裝修或者老人家多先至用呢啲，後生嗰啲都好少有呢啲。」

另一名街坊曾太則表示，裝修後換上新鎖，但未換新鎖前會在明鎖上再加一把鎖，因為感覺只得一把鎖「太過唔安全」。而居於鄰座恆山樓的林小姐直言，她對事件感擔心，但指屋邨平時燈光充足，日間見保安有巡樓，亦不是太多陌生人出入，主要是街坊。她指經過今次事件會留意大門有沒有爆竊標記，以及留意有沒有人跟蹤出入。

▼▼馬鞍山爆竊匪入屋勒女戶主頸▼▼

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事發於今（23日）凌晨1時許，恆安邨恆江樓36歲姓鄺女住戶，睡夢中赫見一名賊人在寓所出現。女事主稱被賊人女戶主胸口被壓緊「抖唔到氣」險窒息，她最終用力大叫哭求：「唔理你想劫財定劫色，我乜都畀哂你，你留返條命畀我見個女啦！」賊人回應稱只是劫財，隨即勒住其頸再將她的頭推埋牆，賊人再乘機逃走。據了解，事主有用鎖頭鎖住鐵閘，警方事後到場，初步點算事主並無貴重財物損失，惟失去一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。

《香港01》到恆安邨恆江樓涉事單位視察，發現大門現「X」記號，疑曾被竊匪「踩線」。同層街坊表示邨內治安向來不錯，沒留意「踩線」記號。女事主頭及頸受傷，警方初步暫列爆竊案件處理。