林鄭月娥、李家超、鄧炳強收粉末信　去年曾有同類事件

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-13 19:49

行政長官林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強今日（13日）先後收到白色粉末信。爆炸品處理課人員到場調查後，初步相信粉末沒有危險性，而信內有一張寫有中文字的信紙，但文句不順，不明其意，亦沒有任何訴求或恐嚇成份。警方正調查事件。翻查資料，林鄭月娥及鄧炳強去年8月亦先後收到可疑粉末信件。

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行政長官辦公室回覆指，職員今日在寄往行政長官辦公室的信件中發現一封載有可疑粉末的信件，已報警處理。保安局亦指今午職員發現一封寄給保安局局長的信件內載有可疑粉末，已報警處理。

林鄭月娥、鄧炳強去年亦曾收粉末信

過往亦曾發生政府高官收到粉末信的事件。去年8月17日，行政長官辦公室亦曾收到可疑信件，內藏不知名白色粉末，職員擔心為危險化學品，於是報警處理，爆炸品處理課人員奉召到場處理，經檢驗相信粉末不含危險成分。行政長官辦公室發言人當日表示，行政長官未有接觸該信件。

另外，去年8月21日，在特首辦接獲可疑粉末信件的第4日，灣仔警察總部亦接獲類似白色粉末信，據悉收件人為警務處處長鄧炳強，經爆炸品處理人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成分，事件中無人受傷，重案組接手調查。