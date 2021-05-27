滿東邨雙屍案｜死者家屬涉事單位外進行法事　有人悲傷痛哭

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-27 16:03

東涌滿東邨發生雙屍案，男女死者均為22歲，兩人於2019年於網上打機結識，上周六女死者陳欣琪應邀與姓蕭的男死者到旺角打機，之後與家人失聯，至本周二（25日）揭發兩人倒斃於滿順樓一單位，兩人身體已有屍斑，相信死去一段時間。 今日（27日），發生命案的滿順樓低層一單位，有2男3女聯同一名道士到場，於單位鐵閘前的走廊位置進行法事，期間有人因悲傷傳來痛哭聲，未知進行法事的是男死者家屬，抑或女死者家屬。

事發於當日本周二早上約11時半，警方接獲一名女子報案稱，她與男友人失聯，擔心對方發生意外。警方及消防前往滿東邨滿順樓一單位破門入屋調查，於大廳位置發現女死者倒臥在一張床上，她嘴唇發黑，頸有捏過的傷痕及雙手有被捆綁的痕跡，男死者則被發現在廁所內以尼龍繩上吊，兩人身體已有屍斑。

警方初步發現男女死者於2019年在網上打機群組結識，上周六女死者應邀與對方到旺角打機，之後便失聯，家人昨日（24日）報警求助，未料到今日接獲噩耗。警方調查發現，男死者曾與報案女性朋友傾電話，其間曾透露生活不開心及討論自殺事項。警方亦於案發單位檢獲由男死者所寫的遺書，內容亦提及有輕生念頭。警方將案件暫列兇殺及自殺處理，相信事件涉及情殺，正調查男女死者的關係。

男死者遺體由仵工舁送殮房。（陳浩然攝）

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