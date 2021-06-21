筲箕灣東明樓毗連唐樓清拆出現搖晃　屋宇署視察指結構無危險

撰文： 蔡正邦 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-21 22:22

筲箕灣東大街義德樓上周五（18日）開始清拆重建工程，工程需時約45日。清拆期間 毗連的東明樓8樓走廊裂痕，7樓單位更冧石屎，居民憂慮工程影響大廈結構，會發生冧樓事故。今（21日）早上屋宇署派員到義德樓地盤視察，初步指並會向東明樓居民及當區區議員了解目前情況。 屋宇署指大廈的整體結構並沒有明顯危險。認可人士及註册承建商已暫停拆卸工程，會向屋宇署提交緩解方案，並會在得到屋宇署同意後方繼續進行餘下的拆卸工程。

當區區議員梁詠詩與數名東明樓居民到工地了解屋宇署視察情況。屋宇署人員在工作拍照紀錄，又向承辦商了解工程。經過一輪勘察，署方人員轉到東明樓查看裂痕，並與東明樓居民討論目前情況。

屋宇署﹕大廈整體結構無明顯危險

屋宇署回覆查詢時表示，就筲箕灣東明樓受毗鄰大廈的拆卸工程的影響，署方人員於今早聯同負責拆卸工程的認可人士及註册承建商到東明樓視察，發現該大廈部分單位有混凝土剝落及部分牆身出現裂痕的情況，但大廈的整體結構並沒有明顯危險。認可人士及註册承建商已暫停拆卸工程，並會檢視有關的拆卸方法及程序及加強保護措施。就此，認可人士會向屋宇署提交緩解方案，並會在得到屋宇署同意後方繼續進行餘下的拆卸工程。署方對事件高度關注，並會繼續密切監察有關情況，以確保公眾安全。