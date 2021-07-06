「光城者」成員圖謀用爆炸品　國安處拘9男女　6人為中學生

撰文： 邵沛琳 郭倩雯 黃偉民 黃慧姍 最後更新日期： 2021-07-06 11:51

警方指，警務處國家安全處今日（6日）上午11時，在灣仔警察總部招待室舉行記者會，簡介一宗違反《香港國安法》案件的拘捕行動。據了解涉及一宗爆炸品案，警方至少拘捕7人，他們圖謀利用爆炸品襲擊他人。 警務處國家安全處高級警司李桂華表示，日前在尖沙咀一賓館搗破一個爆炸品實驗室，並由「光城者」港獨組織所擁有。據了解，有人企圖襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊。主要找離開香港的中學生去犯案，如果完成行動會安排他們立即離開香港，而有關行動非常詳細及有行動指南，更於不同法院堪察。行動中，警方合共拘捕5男4女，他們介乎15至39歲，當中6人是中學生，另外有大學管理層及中學職員，並凍結約60多萬元資產。 爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，在尖沙咀一爆炸品實驗室內存有實驗室工具、微量TATP化工原料，以製造出一個具殺傷力的爆炸藥，而這些物品為不穩定狀況，隨時有爆炸風險。

警方國安處高級警司李桂華表示，國安處已接手處理上周六（7月1日）銅鑼灣企圖謀殺及自殺的刺警案。於周一（5日）早上，法醫已對疑兇遺體進行解剖驗屍，發現其心臟被刺破，有一道3厘米傷口，相信為致命原因。此外，在死者家中發現大量報章，那些報章內容有煽動仇恨、假新聞的成份，而且在死者遺書可見，他於襲擊警察後有自殺的計劃。

另外，昨（5日）早上國安處在全港各區拘捕9名男女，在尖沙咀彌敦道一個賓館發現一個土製炸彈實驗室，此實驗室由激進港獨組織「光城者」擁有。警方在實驗室內檢獲炸藥TATP（三過氧化三丙酮），相信有人意圖製造土製炸彈，並發現一本非常詳細的行動指南，有人企圖利用TATP襲擊本港公眾設施，包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊。該指南又提到，曾多次到法院堪察，並打算在七月上旬進行恐襲。

該港獨組織「光城者」主要尋找將會或有意離開香港的中學生，如相關人士完成襲擊行動，便會安排他們立即離開香港。行動中，警方拘捕5男4女(15至39歲)，當中有6人為中學生、大學管理層成員、中學職員、出租車司機及無業人士。警方檢獲8萬多元的港幣現金、價值一萬多港元的外幣，並凍結約60多萬元資產。李桂華續指，該組織製造炸彈工序分工仔細，交由不同人士負責視察環境、採購原材料、製造炸彈、尋找金主等。

行政長官林鄭月娥：「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式

今日（6日）行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者指，自國安法去年頒布後，在止暴制亂成效是有目共睹、無容置疑。惟市民的守法意識變得薄弱，而社交網絡亦欠缺監督，有人藉此散播仇恨思想及極端言論，亦有假消息及反對中央，其中7.1的企圖謀殺警察案，已響起警號，亦有人在禮賓府縱火，並揚言恐嚇政府及警方。



林鄭月娥認為，這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式，執法部門會作調查，將會針對網上有人煽惑他人殺警。在政策層面，相關局方將加快建立與國安法更健全的制度及機制，她亦已要求所有政府部門都要有維護國安的意識，包括教育、廣播及文化藝術等。林鄭希望市民要公開譴責暴力，又指一些「無暴力只有暴政」的言論是謬論，強調不能為施暴者找藉口，家長、校長及牧者亦應留意身邊年輕人行為，如有違法行為就要舉報。