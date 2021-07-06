油麻地男童被踢入會　對黑幫高層不禮貌遭圍毆　8童黨被捕

撰文： 黎倩婷 鄧栢良 高振東 最後更新日期： 2021-07-06 14:47

油麻地一名男童早前在大廈天台圍毆，反黑組拘捕8名童黨，年齡介乎13至16歲。被捕人涉嫌在6月30日對一名15歲男生拳打腳踢，歷時約10分鐘，涉及「以三合會成員身分行事」及「普通襲擊」兩項罪名。 油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察莊德謙指，受襲男童身上發現多處紅腫、瘀傷，與施襲者於籃球場、網吧及桌球場等場所認識，被迫加入三合會約半個月，遇襲原因施襲原因是對社團內比較高輩份人士無禮貌。

油尖警區反三合會行動組第一隊莊德謙偵緝督察簡介案情，指上星期五（2日）油尖警區接獲熱心市民報案，稱6月30日傍晚時分於油麻地一棟唐樓天台，有8名年約10多歲的青少年，對一個相若年紀的男童不斷拳打腳踢，歷時10分鐘。

接獲報案後，油尖警區反三合會行動組第一隊接手跟進。經過連日深入調查，警方成功尋獲受傷人士，將他送院接受治療，並發現其身體上有多處瘀傷。警方調查發現有人以三合會成員身份行事，並強迫受害人加入該三合會組織。

透過翻查大量閉路電視及情報分析，警方鎖定涉案人士身份，並在7月2日至5日期間，共拘捕8名年齡介乎13至16歲的男童，罪名分別有「普通襲擊」以及「以三合會成員身份行事」。4名男童現正被扣留調查，而另外4人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。莊指拘捕行動仍然進行中，警方必定將在逃人士緝拿歸案。

莊補充施襲者與受害人於籃球場、網吧及桌球場等場所認識，受害人被迫加入三合會約半個月，並相信是次虐打是因受虐者不尊重較高輩分的三合會成員而引起。

莊呼籲各青少年及家長如果遇到類似事件應該及早求助，強調三合會是非法組織，青少年不要輕易受朋輩影響而誤入歧途。如果遇到暴力、欺凌或者三合會人士騷擾，應該及早報警求助。另外父母方面，如果發現子女行為變得異常，甚至身體出現來歷不明的損傷，應該立即介入，尋求適當協助。童黨欺凌以及「以三合會身份行事」是非常嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰可以判處7年監禁。