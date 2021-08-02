香港偷拍網｜《香港01》踢爆「香港連拍」網賣相圖利 　警拘2主腦

警方搗破偷拍網拘兩男子，揭發網頁營運5年來發布逾3萬張裙底照片及影片，無數女性不知不覺地成為受害者。據了解，該網站名為「香港連拍LIHKSNAP.com」，《香港01》早於去年4月已踢爆網站公然發布及售賣偷拍得來影像，更標榜被偷拍者全為香港女性，而且「一定有樣」。報道刊登後該網站一度關閉，惟翌日便捲土重來，改為會員制，警方知悉後已立案跟進，事隔一年多後終將2主腦拘捕。



+ 3

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組於上周五（7月30日）拘捕兩名分別33歲及36歲的男子，涉嫌「串謀破壞公眾體統」。36歲姓黎男子是網站管理員，報稱公司董事；而33歲姓尹男子則為「特約街拍人」，報稱任職清潔公司職員。

據了解，該名網站名為「香港連拍LIHKSNAP.com」，在2017年成立，有超過5萬名會員，至今已發布逾3萬套裙底照片及影片，相關照片及影片是於公眾地方、包括地鐵、商場等地方偷拍所得來。現時網站已經關閉，網頁名稱改為「累了，要歇一歇」，而首頁以一張「能源耗盡」的圖片取代。

今日再瀏覽偷拍網頁，發現網站已關閉，網頁名稱改為「累了，要歇一歇」，而首頁以一張「能源耗盡」的圖片取代。（網上截圖）

《香港01》早於去年4月已就此偷拍網作出報道。記者調查得知，「香港連拍LIHKSNAP.com」相信由至少2人管理，網站域名由「Apexscore International Limited」擁有。網站發布的照片以街拍為名，實質於地鐵、商場等公眾場所偷拍本地女性腿部及裙底，更強調影片會影到受害人樣貌及可提供高清影片，每輯影片集售價約200至400元。部份影像更貼近地面角度，向上拍攝女性的裙底春光，懷疑有人利用不同的攝影器材「低炒」拍攝。

▼▼香港連拍LIHKSNAP.com去年網頁截圖▼▼



+ 8

記者「放蛇」向網站購買影集，網頁自動計算選擇了的影集的價錢，買家再直接聯絡網頁管理員查詢銀行帳戶資料，對方提供5個戶口號碼，記者透過櫃員機發現有關的銀行戶口，發現持有人姓氏皆為「Xiang」，不排除是同一人。

上述報道刊出後，該網站即時停止運作約半天，至翌日重開，但限制會員才可登入頁面查看，記者登入後發現可如常瀏覽網站內容。警方當時回覆查詢指，網絡安全及科技罪案調查科將了解及跟進事件。事隔一年多，上周五終採取行動拘捕兩名涉案男子。